Çin’in Zafer Günü’nde dev tören geçiti: 26 ülkenin liderleri katıldı

Çin, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında ülkesinin Zafer Günü etkinlikleri kapsamında dev bir askeri geçiş töreni düzenledi. Birçok askeri araç ve uçak, Çin'in savunma sanayiinde geliştirdiği havadan ve karadan tatbikat ile dev gövde gösterisi düzenliyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping son 10 yılın en büyük tarihi askeri geçitini başlatırken 26 devlet başkanı törene katılacak. Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, törene katıldı.

A HABER BÖLGEDE!

A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Çin'in başkenti Pekin'den tarihi geçit törenine ilişkin son durumu aktardı.

Zeyrek'in açıklamalarından satır başları...

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tören alanına geldi ve askerleri selamladı. Cinping geçişin ardından incelemelerin başlaması için komut verdi. Son gelişmiş teknolojik savunma sanayiinde geliştirilen ürünler havadan ve karadan tatbikatlar düzenlenerek gerçekleşiyor. Cinping son 10 yılın en büyük tarihi askeri geçitinin startını verdi. Çin'deki 2. Dünya Savaşı Geçit Töreni'ne Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Sırbistan ve Slovakya'dan batılı liderler, Moğolistan, Zimbabve, İran, Malezya, Miyanmar, İran, Pakistan gibi Asya ülkelerinden 26 devlet başkanı katılım gösterecek.