02 Eylül 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Bakan Fidan Pekin'de İkinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma Günü programına katılacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 15:02 Güncelleme: 02.09.2025 15:28
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Eylül 2025 tarihinde Pekin’de düzenlenecek 'İkinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma Günü'nün 80. yıl dönümü törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Eylül 2025 tarihinde Pekin'de düzenlenecek 'İkinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma Günü'nün 80. yıl dönümü törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Bakan Fidan'ın söz konusu törene katılımı, Türkiye'den Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk katılım olacak." ifadelerine yer verdi.

