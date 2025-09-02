Bakan Fidan Pekin'de İkinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma Günü programına katılacak!
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Eylül 2025 tarihinde Pekin'de düzenlenecek 'İkinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma Günü'nün 80. yıl dönümü törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Bakan Fidan'ın söz konusu törene katılımı, Türkiye'den Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk katılım olacak." ifadelerine yer verdi.