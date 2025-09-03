Bakan Fidan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BAKAN FİDAN RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Çin'in 2. Dünya Zaferi kutlamaları için Pekin'de bulunan Fidan Rusya Devlet Başkanı Putin bir süre ayaküstü sohbet etti. İkilinin samimi anları kameralara yansıdı.