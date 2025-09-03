Bakan Fidan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

03 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 13:08 Güncelleme: 03.09.2025 13:44
Dışişleri Bakanı Fidan, Pekin'de düzenlenen 'İkinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma Günü' törenine katıldı. Bakan Fidan ayrıca Pekin’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelirken ikili bir süre ayaküstü sohbet etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Pekin'de düzenlenen 'İkinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma Günü' törenine katıldı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Bakan Fidan'ın söz konusu törene katılımı, Türkiye'den Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk katılımı oldu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BAKAN FİDAN RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Çin'in 2. Dünya Zaferi kutlamaları için Pekin'de bulunan Fidan Rusya Devlet Başkanı Putin bir süre ayaküstü sohbet etti. İkilinin samimi anları kameralara yansıdı.

