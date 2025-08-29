TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Gazze tezkeresi Resmi Gazete'de | "İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalıdır"
TBMM, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı. TBMM Başkanı Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Gazze'deki insani trajediye ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Filistin davasının Türkiye'deki tüm kesimlerin savunduğu öncelikli bir mesele olduğunun altını çizen Fidan, "Yaptırımlar bağlamında dünyada Türkiye'den daha ileri adım atmış şu anda başka bir ülke yok. İsrail'le ticaretimizi tamamen kestik. İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edilirken karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM Genel Kurulu, Kurtulmuş'un başkanlığında, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin olağanüstü gündemle toplandı.
GAZZE TEZKERESİ KABUL EDİLDİ
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
TBMM Başkanlığı tezkeresinden: "İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz"
TBMM Başkanlığı tezkeresiyle tüm ülke parlamentoları, İsrail ile askeri ve ticari ilişkilerini sonlandırmaya, Filistin'e yönelik ambargoyu kırmak için harekete geçmeye davet edildi
Olağanüstü toplantı çağrısı tezkeresinin okunmasının ardından Genel Kurul'un açılışında konuşan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de ve tüm Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım ve zulüm ile bölgedeki saldırganlığı ve yayılmacı eylemleri hakkında 28. Yasama Dönemi'nde TBMM Genel Kurulu olarak 6 ortak bildiri ve Başkanlık Tezkeresi'nin kabul edildiğini hatırlattı.
Bugün de İsrail'in Filistin halkına karşı saldırganlığını artırması, Gazze'deki kıtlığı bir imha silahı olarak kullanması, soykırımda yeni bir boyuta geçmesi dolayısıyla ve Gazze'yi tamamen ilhaka kalkışmasını görüşmek üzere bir araya gelindiğini ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in on yıllardır Filistin halkına karşı sürdürdüğü işgal, imha ve ilhak politikalarının son iki yıldır soykırım boyutlarını çoktan aştığının görüldüğünü, artık kelimelerin yetersiz kaldığı noktada olunduğunu vurguladı.
"Siyonist İsrail'in yaptıklarını ne zulüm ne vahşet ne barbarlık ne katliam ne de soykırım sözcükleri tanımlamaya yeterlidir." diyen Kurtulmuş, şimdiye kadar büyük çoğunluğu kadın ve çocuk 70 bine yakın insanın katledildiğini, sivil altyapının kasıtlı şekilde hedef alındığını, okulların, ibadethanelerin ve hastanelerin alçakça bombalandığını belirtti.
Daha birkaç gün önce Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesine yönelik saldırıda, hastalar, sağlık çalışanları ve uluslararası basın mensupları dahil onlarca masum insanın dünyanın gözü önünde katledildiğini hatırlatan Kurtulmuş, Gazze'deki 36 hastaneden 33'ünün ya tamamen yıkıldığını ya da çok ağır hasar aldığını kaydetti. Kurtulmuş, "Yani fiilen Gazze'de sağlık hizmetleri verilemez bir noktaya gelmiştir." ifadesini kullandı.
"GAZZE'NİN ACİLEN YENİDEN AYAĞA KALDIRILMASI SAĞLANMALI"
Açlık ve kıtlığın aylardan beri masum insanlara karşı bir yok etme yöntemi olarak kullanıldığını dile getiren Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Öyle ki, gıda yardım konvoyları bile siyonist barbarlarca ölüm tuzaklarına dönüştürülmüştür. İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. İsrail'in Gazze halkını bilerek ve isteyerek açlığa ve kıtlığa mahkum ettiği, BM ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından da doğrulanmıştır. İsrail, derhal ateşkesi kabul etmeli ve tüm silahlı birimlerini bölgeden çekmelidir. Hazırlanan uluslararası insani yardım ve imar planları temelinde Gazze'nin acilen yeniden ayağa kaldırılması sağlanmalıdır. Bölgenin yönetimi Filistinlilere ait olmalı, güvenliği ise BM barış gücü tarafından teminat altına alınmalıdır. Hatta geçtiğimiz günlerde İrlanda Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği şekilde, Gazze'de insani şartların sağlanması amacıyla BM tarafından bir güç gönderilmesi ivedilikle sağlanmalıdır."
Kurtulmuş, İsrail'in barbarlığının sadece Gazze ile sınırlı olmadığını, Kudüs ile Batı Şeria'da da silahlı güçleri ve gaspçı yerleşimcileri vasıtasıyla Filistinlilere uyguladığı şiddeti fütursuzca artırdığını, toprak işgalini, yasa dışı yıkım ve yerleşim inşasını hızlandırdığını dile getirdi.
Son olarak oldukça hassas bir bölge olan, E1 bölgesi olarak tanımlanan topraklarda da Kudüs'ün doğusunu Batı Şeria'dan ayırmayı amaçlayan yeni bir yasa dışı yerleşim yeri oluşturma kararının, uluslararası camiada büyük infiale yol açtığına işaret eden Kurtulmuş, "Diğer yandan İsrail parlamentosu da uluslararası hukuka aykırı şekilde, BM Filistinli Mülteciler Yardım ve İmar Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklayan, Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardımların ulaşmasını engelleyen, Filistin topraklarına el koyan kanunları kabul etmekte, Filistin topraklarının ilhakı çağrısında bulunan kararlar almaktadır. Ezcümle, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır." değerlendirmesinde bulundu.
"İNSANLIK CEPHESİ DİL, DİN, IRK, COĞRAFYA AYRIMI OLMAKSIZIN SESİNİ DAHA DA YÜKSELTMEKTEDİR"
Soykırımcı Netanyahu çetesinin acımasız eylemlerine karşı dünyanın her köşesinde halkların tepkisinin her geçen gün arttığına ve büyüdüğüne dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Bu caniler çetesine karşı insanlık cephesi dil, din, ırk, coğrafya ayrımı olmaksızın sesini daha da yükseltmekte, dünyanın neredeyse her ülkesinde, her başkentinde siyonist İsrail telin edilmektedir. Bu sebepledir ki, yakın bir zamana kadar sessiz kalarak veya mazeretler üreterek İsrail'e destek olan Batılı ülke hükümetleri ve parlamentoları dahi İsrail'e tepki göstermeye başlamıştır. Bazı Batılı hükümetler gelecek ay Filistin'i tanıma kararını almaya hazırlanmaktadır. Birçok Batılı ülke İsrail'e karşı yetersiz de olsa yaptırım kararları almak üzeredir. Esasen başta ülkemiz olmak üzere Asya, Afrika ve Latin Amerika devletleri bu konuda öncü rol oynamaktadır.
Dünya parlamentolarında İsrail'e daha etkin yaptırım uygulanması yönünde baskılar artmakta, sesler yükselmekte, hatta aksi tutumlar siyasi sorunlara dahi neden olmaktadır. Nitekim bunun bir örneği olarak Hollanda Dışişleri Bakanı ve partisinden 7 bakanın Hollanda parlamentosunun İsrail'e ek yaptırım kararı almaması üzerine koalisyondan ayrılması, Hollanda'da siyasi krize yol açmıştır. ABD Kongresi'nde dahi İsrail'in Gazze'de ateşkesi kabul etmesini ve insani yardımı engelleme politikasına son vermesini isteyen üyelerin sayısı artmaktadır. İsrail'e Amerikan kamuoyunda verilen destek de her geçen gün azalmaktadır."
Bu konuda ortaya konulacak çalışmalara ilişkin Kurtulmuş, "İsrail'in soykırım ve ilhak politikalarına karşı koymak ve insanlık cephesine destek olmak amacıyla parlamenter alan dahil çok boyutlu ve çok yönlü çabalarımızı artırarak sürdürmek zorundayız. Soykırımcı Netanyahu ve çetesinin uluslararası alanda daha fazla tecrit edilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koymalıyız." dedi.
"MAALESEF ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu amaçla Gazi Meclis'in attığı önemli adımların olduğunu dile getirerek, TBMM'nin oy birliğiyle aldığı kararlarla İsrail'in Filistin'deki katliamlarını ve bölgedeki saldırılarını güçlü şekilde defaatle kınadığını aktardı. Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Uluslararası Adalet Divanı'nda, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği suçlamasıyla Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davaya Türkiye'nin müdahil olması sürecinde de Meclisimiz aktif katkı sunmuştur. TBMM, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı geçen sene Genel Kurul'da konuk ederek, Filistin Devleti'nin sesinin uluslararası camiada duyulmasına büyük katkı sunmuştur. Meclisimiz, Parlamentolar Arası Kudüs Platformuna destek olmaktadır. Bu yıl nisan ayında TBMM'nin öncülüğünde İstanbul'da tesis ettiğimiz 'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu' kurumsal seviyede Filistin davasının uluslararası mücadelesindeki öncü kuruluşlardan birisi olmaya adaydır.
7 Kasım 2024'te Brezilya'da katıldığımız P20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde 'İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınmasının tartışılması vakti gelmiştir.' diye ifade etmiştim. Maalesef artık sözün bittiği yerdeyiz. Gözlerimizin önünde bir halk, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle katlediliyor, hatta açlıktan ölüme mahkum ediliyor. Bugün, artık somut adımların acilen atılmasını ve İsrail soykırım politikalarından dönene kadar, vazgeçene kadar BM dahil tüm uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum, uluslararası camiaya ilan ediyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, tüm siyasi gruplarıyla, tüm milletvekilleriyle, Filistin halkının meşru haklarının savunulması, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması, iki devletli çözüm perspektifinin sonuna kadar korunması, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında uyguladığı soykırım ve sömürge suçlarının durdurulması ve sorumluların mahkemelerde hesap vermesine yönelik uluslararası çabalara öncülük etmeye ve katkı sunmaya devam edecektir. Yüce Meclisimizin bugünkü olağanüstü toplantısı hiç şüphesiz bu tarihi sorumluluğumuzun bir gereğidir.
Masum ve mazlum Filistin halkının haklı davasını savunmak bizim için insani, İslami ve tarihi bir sorumluluktur. Filistin davası kim ne derse desin bizim için, Türkiye için, milletimiz için milli bir davadır. Tam anlamıyla özgür ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye TBMM olarak destek olacağımıza, öncülük yapacağımıza bir kere daha buradan söz veriyorum
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına uyguladığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirdi.
Gazze'de soykırımın daha da derinleştiğini, Batı Şeria'da fiili ilhak adımlarının başladığını, İran-İsrail hattındaki gerginliğin 12 günlük bir savaşa dönüştüğünü, İsrail'in saldırganlığının Lübnan'a ve Suriye'ye sıçradığını, Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara ve özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonların giderek arttığını vurgulayan Fidan, bu vahim tablonun hem Türkiye'nin hem de bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren ağır bir kırılmaya işaret ettiğini söyledi.
Fidan, "Gelinen süreci kısaca özetlersek, İsrail iki yıldır Gazze'de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır." dedi.
Gazze'deki genel tablonun son derece vahim olduğunun altını çizen Fidan, İsrail'in, tarihin en ırkçı hükümeti olduğunu belirtti.
Fidan, "Türkiye olarak Filistin halkının hangi şekilde ve isim altında olursa olsun Gazze'den tehcirini öngören planlara karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim nezdimizde hükümsüzdür." ifadelerini kullandı.
"EN BÜYÜK DİRENİŞ ŞİMDİ BAŞLAMAKTADIR"
İlk günden bu yana uyardıklarını belirten Fidan, "İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar." dedi.
"Gazze'de işlenen vahşet, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak şimdiden kayda geçmiştir." diyen Fidan, Filistinlilerin İsrail ordusuna karşı sürdürdüğü direnişin asla unutulmayacağını vurguladı.
Bakan Fidan, "Ancak en büyük direniş şimdi başlamaktadır. Belki bu kan hemen durmayacaktır. Ancak eminiz ki bu kutlu direniş, tarihin akışını değiştirecek, ezilenlerin sembolü olacak, çürümüş bir düzenin taşlarını yerinden oynatacaktır." diye konuştu.
"SURİYE'NİN KADİM VE DEĞERLİ TOPLULUKLARININ İSTİSMAR EDİLMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"
İsrail'in geçiş sürecindeki Suriye'ye yönelik saldırılarını ve Suriye içinde işgalci varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Fidan, bu doğrultuda, "Golan Tepelerindeki işgalini genişlettiğini, Suriye topraklarının içine kadar girdiğini ve Şam'ı vuracak kadar cüretkar bir hezeyan içerisine girdiğini" dile getirdi.
Fidan, "İsrail Suriye'deki hassas noktaları kaşıyarak istikrarlı, güçlü, milli birlik ve beraberliğini sağlamış ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye istemediğini açıkça göstermiştir. Suriye'nin kadim ve değerli topluluklarının bu çarpık hedefler doğrultusunda istismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"İSRAİL'LE TİCARETİNİ TAMAMEN KESEN BAŞKA ÜLKE BULUNMAMAKTADIR"
Öte yandan İsrail ile İran arasında devam eden gerilimin tüm bölge için risk teşkil ettiğini kaydeden Fidan, İsrail'in yıl boyunca Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve İran'a gerçekleştirdiği saldırıların uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan, bölgesel istikrarı tehdit eden ve tüm coğrafyayı kaosa sürükleyebilecek nitelikte eylemler olduğunu belirtti.
Bakan Fidan, "Bu pervasız tavır (İsrail'in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve İran'a saldırıları), devlet sorumluluğu taşımaktan uzak, uluslararası düzene meydan okuyan bir terör devleti zihniyetinin en açık göstergesidir." dedi.
Filistin davasının Türkiye'deki tüm kesimlerin savunduğu öncelikli bir mesele olduğunun altını çizen Fidan, "Yaptırımlar bağlamında dünyada Türkiye'den daha ileri adım atmış şu anda başka bir ülke yok. Çok sayıda diplomatik, hukuki ve ticari tedbiri hayata geçirdik. İsrail'le ticaretimizi tamamen kestik. İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail'le ticaretini tamamen kesen başka ülke bulunmamaktadır. İsrail'e silah ile mühimmat taşıyan konteyner gemilerinin ülkemiz limanlarına girmesine, uçakların ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz." diye konuştu.
RESMİ GAZETE'DE KABUL EDİLDİ
TBMM'de dün kabul edilen İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere kararı 30 Ağustos günü 33002 sayılı kararla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş gelişmeleri şu sözlerle aktardı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazze gündemiyle malum olağanüstü toplanmıştı. Az önce de yine tezkere oylandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan tüm siyasi parti grupları bu tezkereye onay verdi. Bir kınama tezkeresi. İsrail'in malum uzun süredir Gazze'ye yönelik saldırıları ve katliamları devam ediyor. Bu katliamlar ve saldırılara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeler yapıldı. Siyasi parti liderleri ve temsilcileri Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye'nin bu konuda izlemiş olduğu politikalarla ilgili de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirdi."
Yeşiltaş, yaşanan tartışmalara da dikkat çekerek, "Zaman zaman genel kurulda görüşmelerde tansiyon da yükseldi. AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Bu tartışmalar üzerine de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tepki gösterdi. Tansiyon düştü ve nihayetinde yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan tüm milletvekilleri el kaldırarak, yani evet diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okutulan İsrail'e tepki tezkeresine evet dediler" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çıkışını da aktaran Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden hükümetin bazı politikalarına ilişkin eleştiriler gelince Hakan Fidan az önce söz aldı ve 'Netanyahu'yu rahatsız eden tek şey Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlık makamında oturması ve Sayın Devlet Bahçeli'nin de ona destek vermesidir' ifadesini kullandı" dedi.
