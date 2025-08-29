TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Gazze tezkeresi Resmi Gazete'de | "İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalıdır"

(FOTO: AA )

"İNSANLIK CEPHESİ DİL, DİN, IRK, COĞRAFYA AYRIMI OLMAKSIZIN SESİNİ DAHA DA YÜKSELTMEKTEDİR"

Soykırımcı Netanyahu çetesinin acımasız eylemlerine karşı dünyanın her köşesinde halkların tepkisinin her geçen gün arttığına ve büyüdüğüne dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu caniler çetesine karşı insanlık cephesi dil, din, ırk, coğrafya ayrımı olmaksızın sesini daha da yükseltmekte, dünyanın neredeyse her ülkesinde, her başkentinde siyonist İsrail telin edilmektedir. Bu sebepledir ki, yakın bir zamana kadar sessiz kalarak veya mazeretler üreterek İsrail'e destek olan Batılı ülke hükümetleri ve parlamentoları dahi İsrail'e tepki göstermeye başlamıştır. Bazı Batılı hükümetler gelecek ay Filistin'i tanıma kararını almaya hazırlanmaktadır. Birçok Batılı ülke İsrail'e karşı yetersiz de olsa yaptırım kararları almak üzeredir. Esasen başta ülkemiz olmak üzere Asya, Afrika ve Latin Amerika devletleri bu konuda öncü rol oynamaktadır.

Dünya parlamentolarında İsrail'e daha etkin yaptırım uygulanması yönünde baskılar artmakta, sesler yükselmekte, hatta aksi tutumlar siyasi sorunlara dahi neden olmaktadır. Nitekim bunun bir örneği olarak Hollanda Dışişleri Bakanı ve partisinden 7 bakanın Hollanda parlamentosunun İsrail'e ek yaptırım kararı almaması üzerine koalisyondan ayrılması, Hollanda'da siyasi krize yol açmıştır. ABD Kongresi'nde dahi İsrail'in Gazze'de ateşkesi kabul etmesini ve insani yardımı engelleme politikasına son vermesini isteyen üyelerin sayısı artmaktadır. İsrail'e Amerikan kamuoyunda verilen destek de her geçen gün azalmaktadır."

Bu konuda ortaya konulacak çalışmalara ilişkin Kurtulmuş, "İsrail'in soykırım ve ilhak politikalarına karşı koymak ve insanlık cephesine destek olmak amacıyla parlamenter alan dahil çok boyutlu ve çok yönlü çabalarımızı artırarak sürdürmek zorundayız. Soykırımcı Netanyahu ve çetesinin uluslararası alanda daha fazla tecrit edilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koymalıyız." dedi.

"MAALESEF ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu amaçla Gazi Meclis'in attığı önemli adımların olduğunu dile getirerek, TBMM'nin oy birliğiyle aldığı kararlarla İsrail'in Filistin'deki katliamlarını ve bölgedeki saldırılarını güçlü şekilde defaatle kınadığını aktardı. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanı'nda, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği suçlamasıyla Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davaya Türkiye'nin müdahil olması sürecinde de Meclisimiz aktif katkı sunmuştur. TBMM, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı geçen sene Genel Kurul'da konuk ederek, Filistin Devleti'nin sesinin uluslararası camiada duyulmasına büyük katkı sunmuştur. Meclisimiz, Parlamentolar Arası Kudüs Platformuna destek olmaktadır. Bu yıl nisan ayında TBMM'nin öncülüğünde İstanbul'da tesis ettiğimiz 'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu' kurumsal seviyede Filistin davasının uluslararası mücadelesindeki öncü kuruluşlardan birisi olmaya adaydır.

7 Kasım 2024'te Brezilya'da katıldığımız P20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde 'İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınmasının tartışılması vakti gelmiştir.' diye ifade etmiştim. Maalesef artık sözün bittiği yerdeyiz. Gözlerimizin önünde bir halk, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle katlediliyor, hatta açlıktan ölüme mahkum ediliyor. Bugün, artık somut adımların acilen atılmasını ve İsrail soykırım politikalarından dönene kadar, vazgeçene kadar BM dahil tüm uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum, uluslararası camiaya ilan ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, tüm siyasi gruplarıyla, tüm milletvekilleriyle, Filistin halkının meşru haklarının savunulması, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması, iki devletli çözüm perspektifinin sonuna kadar korunması, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında uyguladığı soykırım ve sömürge suçlarının durdurulması ve sorumluların mahkemelerde hesap vermesine yönelik uluslararası çabalara öncülük etmeye ve katkı sunmaya devam edecektir. Yüce Meclisimizin bugünkü olağanüstü toplantısı hiç şüphesiz bu tarihi sorumluluğumuzun bir gereğidir.

Masum ve mazlum Filistin halkının haklı davasını savunmak bizim için insani, İslami ve tarihi bir sorumluluktur. Filistin davası kim ne derse desin bizim için, Türkiye için, milletimiz için milli bir davadır. Tam anlamıyla özgür ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye TBMM olarak destek olacağımıza, öncülük yapacağımıza bir kere daha buradan söz veriyorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına uyguladığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirdi.

Gazze'de soykırımın daha da derinleştiğini, Batı Şeria'da fiili ilhak adımlarının başladığını, İran-İsrail hattındaki gerginliğin 12 günlük bir savaşa dönüştüğünü, İsrail'in saldırganlığının Lübnan'a ve Suriye'ye sıçradığını, Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara ve özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonların giderek arttığını vurgulayan Fidan, bu vahim tablonun hem Türkiye'nin hem de bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren ağır bir kırılmaya işaret ettiğini söyledi.

Fidan, "Gelinen süreci kısaca özetlersek, İsrail iki yıldır Gazze'de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır." dedi.

Gazze'deki genel tablonun son derece vahim olduğunun altını çizen Fidan, İsrail'in, tarihin en ırkçı hükümeti olduğunu belirtti.

Fidan, "Türkiye olarak Filistin halkının hangi şekilde ve isim altında olursa olsun Gazze'den tehcirini öngören planlara karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim nezdimizde hükümsüzdür." ifadelerini kullandı.