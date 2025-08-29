İlk aşama başladı! Katil İsrail açıkladı: Gazze'nin dışında büyük bir operasyon yapılıyor
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye yapılacak saldırının ilk aşamasının başladığını duyurdu. İsrail'den yapılan açıklamada, "Gazze'nin dışında büyük bir operasyon yapılıyor" ifadeleri kullanıldı. Katil, İsrail ordusu, Gazze kentindeki yaklaşık bir milyon Filistinlinin yaşadığı mahallelere yönelik hava, kara ve deniz saldırılarını yoğunlaştırdı. Öte yandan Kassam Tugayları, Zeytun mahallesinde işgal ordusuna pusu kurdu. Olayda 1 siyonsit askerin öldürüldüğü, 4'ünün esir alındığı, 9'unu ise yaraalndığı belirtildi.
İsrail ordusu, Gazze'ye yapılacak saldırının ilk aşamasının başladığını duyurdu. İşgalci İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'ye yönelik ön operasyonlar ve saldırının ilk aşamaları başlatıldı. Gazze'nin dış mahallelerinde tüm gücümüzle operasyonlar yürütüyoruz" ifadelerine yer verildi.
DIŞ MAHALLELERDE SALDIRILAR ARTTI
İsrail’in Gazze kentini işgal girişimi çerçevesinde, kentin dış mahallelerinde hava saldırıları ve ağır topçu ateşi eşliğinde şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.
İsrail’in i24 kanalı, kentin dış mahallelerinde hava saldırıları ve ağır topçu ateşi eşliğinde şiddetli çatışmalar yaşandığını ve İsrail ordusunun ilerlemeye çalıştığı haberini paylaştı.
İSRAİL ORDUSU PUSUYA DÜŞTÜ
İsrail medyasında yer alan habere göre Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde Kassam Tugayları tarafından İsrail ordusuna yönelik pusu düzenlendi. Habere göre 4 işgalci askerin esir alındığı, 1 askerin öldüğü 9 askerin ise yaralandığı belirtildi.
Bölgede çatışmalar sürüyor.
FRANSA VE ALMANYA’DAN İSRAİL'E KINAMA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa'nın Toulon kentinde düzenlenen Alman-Fransız Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı.
Elysee Sarayı kaynaklarından yapılan açıklamada, Fransa ve Almanya'nın iki devletli çözümden yana olduğu belirtildi.
Açıklamada, iki devletli çözümün, Filistinlilerin ve İsraillilerin yan yana barış ve güven içinde yaşayabilmesini garanti edecek tek yol olduğuna dikkat çekilirken, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımın büyük miktarda bölgeye engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısı yapıldı.
Esirlerin serbest bırakılması talep edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gelecekte Hamas, Gazze'yi yönetmemeli ve İsrail için bir tehdit oluşturmamalı. Fransa ve Almanya, Filistin topraklarının bazı kısımlarının ilhak ve yeniden işgal edilmesi girişimlerinin yanı sıra özellikle E1 projesi aracılığıyla yerleşim yeri inşasını artırma girişimlerini kınıyor."
Açıklamada, iki ülkenin Gazze'deki dayanılmaz insan kaybı, insani yardımın engellenmesi ve İsrail'in saldırılarını genişletmesi sonucu yaşanan kıtlık karşısında şaşkınlık duyduğu belirtildi.
Fransa ve Almanya'nın, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'den zorla yerinden etme operasyonlarını durdurması istendi.
Açıklamada ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki yoğun uluslararası diplomatik çabalara rağmen Rusya'nın savaşa son vermeye niyeti olmadığı savunularak, "Fransa ve Almanya, Ukrayna'ya ek hava savunması sağlayacak." ifadesine yer verildi.
KASSAM'DAN İSRAİL'E DARBE
Kassam’ın, Telegram hesabından yapılan açıklamada, İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile birlikte geçen salı Gazze’nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nin doğusunda İsrail’e ait Eitan tipi bir zırhlı personel taşıyıcısının Kornet tipi güdümlü füzeyle doğrudan vurulduğu ardından yaralı askerleri tahliye etmek için İsrail helikopterlerinin bölgeye indiği belirtildi.
Açıklamada, dün de Cibaliya’nın merkezinde bir Merkava tankı ile iki İsrail zırhlı personel taşıyıcısının Yasin 105 roketleriyle hedef alındığı bildirildi
İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 490 kişi de yaralandı.
İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 178 kişi yaşamını yitirdi, 47 bin 449 kişi yaralandı.
Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 203'e çıktı, yaralıların sayısı da 16 bin 228 oldu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.
"NETANYAHU'NUN CANİCE PLANLARI FELAKETLE SONUÇLANACAK"
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in işgal planına tepki gösterdi. Ubeyde yaptığı açıklamada, "Düşmanın Gazze'yi işgal etme yönündeki canice planları, İsrail'in siyasi ve askeri liderliği için bir felaketle sonuçlanacak. Savaş suçlusu Netanyahu ve Nazi bakanları, öldürülen esirlerin çoğunun bedeninin sonsuza dek ortadan kaybolmasına karar verdi. Esirleri elimizden geldiğince koruyacağız. İsrail'in saldırılarından öldürülen her esiri ise ismi, fotoğrafı ve ölüm belgesiyle birlikte duyuracağız." ifadelerine yer verdi.
ULUSLARARASI TEPKİLER!
İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Slovenya ve İspanya Dışişleri Bakanları, İsrail'in Gazze şehrinde kalıcı varlık tesis etme kararını şiddetle kınadı.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere hayatını kaybeden 59 Filistinli ve 182 yaralının getirildiği belirtildi.
İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 178 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 47 bin 449 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 203’e, yaralananların sayısının da 16 bin 228'e ulaştığı kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 25'e, yaralıların sayısının 159 bin 490'a yükseldiği bildirildi.
Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 322'ye yükseldiği, bunlardan 121'inin ise çocuk olduğu hatırlatıldı.
KATİL İSRAİL: GAZZE SALDIRILARINDA İLK AŞAMA BAŞLADI
İsrail ordusu, Gazze'ye yapılacak saldırının ilk aşamasının başladığını duyurdu. İşgalci İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'ye yönelik ön operasyonlar ve saldırının ilk aşamaları başlatıldı. Gazze'nin dış mahallelerinde tüm gücümüzle operasyonlar yürütüyoruz" ifadelerine yer verildi.
TERÖR DEVLETİNDEN "TEHLİKELİ SAVAŞ BÖLGESİ" İLANI
İsrail ordusu, işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sözde "insani arayı" sonlandırdığını bildirerek, "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti.
