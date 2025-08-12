Ukraynasız barış mümkün mü? Alaska zirvesi öncesi diplomasi trafiği kızışıyor

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

NEDEN ALASKA?

Alaska'nın seçilmesinin birkaç nedeni bulunuyor:

Rusya ile yalnızca Bering Boğazı üzerinden komşu olması, Rus heyetinin ulaşımını kolaylaştırıyor ve güvenlik açısından esneklik sağlıyor.

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf değil. Bu nedenle, Putin'in hakkında çıkarılan uluslararası tutuklama emrine rağmen yakalanma riski olmadan ABD'ye gelmesi mümkün oluyor.

Alaska, 1867'ye kadar Rusya'ya aitti. Bu durum, Rusya'daki bazı milliyetçiler tarafından "geri alınması gereken toprak" olarak dile getiriliyor. İngiliz basınından The Independent, bu tercihin Rusya'da milliyetçi duyguları tetikleyebileceğini, Batı'da ise diplomatik bir hata olarak görülebileceğini aktardı.

Alaska, enerji ve doğal kaynaklar açısından zengin bir bölge. Zirvede Arktik bölgesinde iş birliği fırsatlarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

MASADAKİ KONULAR

Ana başlık, ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi. Reuters'a göre Trump, toprak takası dahil sıra dışı çözümlere açık. Trump'ın önerdiği karşılıklı toprak takası formülü, Batı'da ve Kiev'de tepkiyle karşılandı. Eleştirmenler, bunun Rusya'nın savaşla elde ettiği kazanımları meşrulaştırabileceğini söylüyor.

Putin'in, Alaska ve Arktik'te enerji altyapısı ve çevre projelerinde iş birliği teklif etme olasılığı yüksek. Ayrıca Arktik'teki askeri varlık dengesi, nükleer silah kontrolü ve yeni güvenlik anlaşmaları da gündeme gelebilir.

UKRAYNA OLMADAN BARIŞ MÜMKÜN MÜ?

Zirve şimdilik yalnızca Trump ve Putin arasında planlanıyor. Zelenskiy ise Ukrayna olmadan alınacak kararların barış getirmeyeceğini ve "ölü doğacağını" söyledi. AB ve NATO liderleri de Ukrayna'nın masada yer almasının zorunlu olduğunu vurguluyor. Aksi takdirde ortaya çıkacak anlaşmanın hem meşruiyeti hem de uygulanabilirliği sorgulanacak.

ABD kaynaklarına göre Zelenskiy'nin davet edilmesi henüz kesinleşmiş değil. Reuters, Alaska zirvesini ABD topraklarındaki ilk üst düzey Trump-Putin görüşmesi olarak tanımladı ve hedefinin Ukrayna'da barış olduğunu vurguladı.