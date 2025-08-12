12 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 12.08.2025 01:53 Güncelleme: 12.08.2025 01:59
Ukraynasız barış mümkün mü? Alaska zirvesi öncesi diplomasi trafiği kızışıyor

Trump-Putin arasında gerçekleşecek tarihi Alaska zirvesi öncesinde konuşan A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, bölgeden kritik bilgiler aktardı. Alaska’nın stratejik konumunun ve Rusya bağlantısının altını çizen Sapmaz, Ukrayna lideri Zelenskiy’nin davet edilmemesinin Batı ve NATO’da yarattığı tepkiyi, ABD medyasındaki yankılarıyla birlikte değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleştireceği zirve, jeopolitik dengeler açısından kritik bir önem taşıyor. Ukrayna Savaşı'nın seyrini değiştirebilecek potansiyele sahip görüşme öncesinde, zirvenin mekânından gündem başlıklarına, davet edilmeyen liderlerden olası diplomatik sonuçlara kadar pek çok detay uluslararası kamuoyunun yakın takibinde.

KRİTİK MESAJLAR VE EKSİK KOLTUK

A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz'ın aktardığına göre, 15 Ağustos 2025 tarihinde Alaska'da yapılacak Donald Trump–Vladimir Putin görüşmesi hem coğrafi hem de siyasi açıdan kritik mesajlar taşıyor. ABD topraklarında gerçekleştirilecek bu ilk yüksek profilli zirve, Ukrayna Savaşı'nın seyrini değiştirecek potansiyele sahip olsa da masada eksik bir koltuk şimdiden tartışma konusu: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin yokluğu.

NEDEN ALASKA?

Alaska'nın seçilmesinin birkaç nedeni bulunuyor:

Rusya ile yalnızca Bering Boğazı üzerinden komşu olması, Rus heyetinin ulaşımını kolaylaştırıyor ve güvenlik açısından esneklik sağlıyor.

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf değil. Bu nedenle, Putin'in hakkında çıkarılan uluslararası tutuklama emrine rağmen yakalanma riski olmadan ABD'ye gelmesi mümkün oluyor.

Alaska, 1867'ye kadar Rusya'ya aitti. Bu durum, Rusya'daki bazı milliyetçiler tarafından "geri alınması gereken toprak" olarak dile getiriliyor. İngiliz basınından The Independent, bu tercihin Rusya'da milliyetçi duyguları tetikleyebileceğini, Batı'da ise diplomatik bir hata olarak görülebileceğini aktardı.

Alaska, enerji ve doğal kaynaklar açısından zengin bir bölge. Zirvede Arktik bölgesinde iş birliği fırsatlarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

MASADAKİ KONULAR

Ana başlık, ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi. Reuters'a göre Trump, toprak takası dahil sıra dışı çözümlere açık. Trump'ın önerdiği karşılıklı toprak takası formülü, Batı'da ve Kiev'de tepkiyle karşılandı. Eleştirmenler, bunun Rusya'nın savaşla elde ettiği kazanımları meşrulaştırabileceğini söylüyor.

Putin'in, Alaska ve Arktik'te enerji altyapısı ve çevre projelerinde iş birliği teklif etme olasılığı yüksek. Ayrıca Arktik'teki askeri varlık dengesi, nükleer silah kontrolü ve yeni güvenlik anlaşmaları da gündeme gelebilir.

UKRAYNA OLMADAN BARIŞ MÜMKÜN MÜ?

Zirve şimdilik yalnızca Trump ve Putin arasında planlanıyor. Zelenskiy ise Ukrayna olmadan alınacak kararların barış getirmeyeceğini ve "ölü doğacağını" söyledi. AB ve NATO liderleri de Ukrayna'nın masada yer almasının zorunlu olduğunu vurguluyor. Aksi takdirde ortaya çıkacak anlaşmanın hem meşruiyeti hem de uygulanabilirliği sorgulanacak.

ABD kaynaklarına göre Zelenskiy'nin davet edilmesi henüz kesinleşmiş değil. Reuters, Alaska zirvesini ABD topraklarındaki ilk üst düzey Trump-Putin görüşmesi olarak tanımladı ve hedefinin Ukrayna'da barış olduğunu vurguladı.

