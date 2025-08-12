12 Ağustos 2025, Salı
Trump-Putin görüşmesinde Ukrayna'ya ne olacak?
Trump-Putin arasında gerçekleşecek tarihi Alaska zirvesi öncesinde konuşan A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, bölgeden kritik bilgiler aktardı. Alaska’nın stratejik konumunun ve Rusya bağlantısının altını çizen Sapmaz, Ukrayna lideri Zelenskiy’nin davet edilmemesinin Batı ve NATO’da yarattığı tepkiyi, ABD medyasındaki yankılarıyla birlikte değerlendirdi.