12 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump-Putin görüşmesinde Ukrayna'ya ne olacak?
Trump-Putin görüşmesinde Ukrayna’ya ne olacak?

Trump-Putin görüşmesinde Ukrayna'ya ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2025 02:53
Güncelleme:12.08.2025 02:57
Trump-Putin arasında gerçekleşecek tarihi Alaska zirvesi öncesinde konuşan A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, bölgeden kritik bilgiler aktardı. Alaska’nın stratejik konumunun ve Rusya bağlantısının altını çizen Sapmaz, Ukrayna lideri Zelenskiy’nin davet edilmemesinin Batı ve NATO’da yarattığı tepkiyi, ABD medyasındaki yankılarıyla birlikte değerlendirdi.
Trump-Putin görüşmesinde Ukrayna’ya ne olacak?
Trump-Putin görüşmesinde Ukrayna’ya ne olacak?
Trump-Putin görüşmesinde Ukrayna'ya ne olacak?
Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde!
Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde!
2 geminin çarpışma anı kameralara yansıdı
2 geminin çarpışma anı kameralara yansıdı
Etna’da yeni patlama: 3 bin metreden lav akıyor
Etna'da yeni patlama: 3 bin metreden lav akıyor
ABD’li gazeteci İsrail’e öfke kustu!
ABD'li gazeteci İsrail'e öfke kustu!
Trump-Putin zirvesine doğru
Trump-Putin zirvesine doğru
Almanya’da Filistin anketi
Almanya'da Filistin anketi
Brezilya’da katliam gibi kaza: 11 ölü 45 yaralı
Brezilya’da katliam gibi kaza: 11 ölü 45 yaralı
BM’de Gazze oturumu! Yine ABD skandalı
BM’de Gazze oturumu! Yine ABD skandalı
Çölün ortasında yükselen bir ülke
Çölün ortasında yükselen bir ülke
Mohamed Salah’tan UEFA’ya Filistin tepkisi
Mohamed Salah’tan UEFA’ya Filistin tepkisi
Tam ilhak kararına Avrupa’dan tepki
Tam ilhak kararına Avrupa'dan tepki
Daha Fazla Video Göster