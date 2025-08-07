Putin-Trump zirvesi kapıda mı? “Görüşme ihtimali çok yüksek”
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Trump Putin ile görüşme konusuna ilişkin 'Henüz nerede olacağına karar vermedik. Yol uzun, ancak çok yakında bir toplantı gerçekleşme ihtimali yüksek.' dedi. 'Ben ölümleri ve savaşı bitirmek için buradayım.' diyen Trump '5 savaşı sonlandırdım.' dedi. Trump'ın açıklamaları sonrası A Haber canlı yayanına bağlanan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD Başkanı'nın beklenen açıklamayı yapmaktan kaçındığını özellikle Gazze ve Putin sorularını geçiştirdiğine dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'daki ABD-Rusya görüşmelerinin ardından, çok yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.
Trump, Apple'ın ABD'de yapacağı yeni yatırımları duyurduğu Beyaz Saray'daki toplantıda, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istediğini belirten Trump, Moskova'daki görüşmelerin çok verimli geçtiğini ve bu yöndeki çabalarının süreceğini vurguladı.
Trump, "Putin ile yakın zamanda görüşme olasılığına" ilişkin soruya, "Evet, bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Henüz nerede olacağına karar vermedik. Yol uzun, ancak çok yakında bir toplantı gerçekleşme ihtimali yüksek." diye cevap verdi.
ABD Başkanı, toplantının ne zaman olabileceği konusunda ise temkinli konuşarak, Putin'in tavrından dolayı daha önce hayal kırıklığına uğradığını da sözlerine ekledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, AA muhabirine dün yaptığı açıklamada, Rusların ABD Başkanı Trump ile görüşmek istediğini ve Trump'ın da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.
"GAZZE'Yİ TAMAMEN İŞGAL PLANI" SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planı hakkında ne düşündüğü sorusuna yanıt vermedi.
ABD Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve Apple firmasının yeni yatırım planının paylaşıldığı etkinlikte Gazze ile ilgili gündemi değerlendirdi.
Trump, "Orta Doğu'daki savaşları bitirmek istediğinizi söylemiştiniz, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal planı buna aykırı değil mi? Buna yeşil ışık yakıyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıt verirken, Gazze yerine İran'dan bahsetti.
ABD Başkanı, Gazze'nin işgal planı ile ilgili soruya, "İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleyerek aslında Orta Doğu'daki savaşları durdurduk. Bunu onlar da kabul ediyor. Tekrar başlarlarsa geri döneriz. Ancak Orta Doğu'daki birçok savaşı durdurduk." yanıtını verdi.
YARI İLETKEN İTHALATINA YÜZDE 100 TARİFE
ABD Başkanı Donald Trump, ithal çip ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirtti.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, çiplere ve yarı iletkenlere çok yüksek oranda tarife uygulayacaklarını söyledi.
İthal çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirten Trump, söz konusu tarifenin ABD'de üretim taahhüdünde bulunan şirketler için geçerli olmayacağını aktardı.
Trump, "Yani, ABD'ye gelen tüm çipler ve yarı iletkenlere yüzde 100 tarife uygulanacak. Ancak eğer (ABD'de) üretim yapma taahhüdünde bulunduysanız ya da şu anda üretim sürecindeyseniz, tarife uygulanmayacak." dedi.
TRUMP, GAZETE İŞGALİ SORULARINI YANITLAMADI
ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasının ardından canlı yayına bağlanan A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın merakla beklenen değerlendirmelerinin bekleneni vermediğini, aksine bazı konulardan özellikle Gazze ve Putin sorusundan kaçındığını belirterek şöyle konuştu:
Öncelikle Donald Trump'ın bazı sorulardan kaçındığına dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Gazze'nın işgaliyle ilgili soruya yanıt vermedi. Aynı şekilde, Putin ile ilgili görüşmeler hakkında birkaç defa soru sorulmasına rağmen sadece "Evet, yakında olacak" dedi, ancak bu soruları da geçiştirerek yanıtladı.
Konuşmasının neredeyse yarısı, Apple'ın yeni yatırımlarına ayırdı. Yaklaşık 600 milyar dolarlık yatırım planından bahsetti. Öte yandan İran'la ilgili bir soruya ise, "İran'ın iki ay içinde nükleer silah sahibi olacaktı, bu tehdidi kaldırdık" şeklinde yanıt verdi.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI HAKKINDA NE DEDİ?
Putin-Zelenskiy arasında barış görüşmesi olasılığı sorulduğunda, Trump bu olasılığı "yüksek" olarak değerlendirdi. Ancak binlerce Ukraynalı gencin öldüğünü belirttikten sonra, Rusya'nın saldırmaya devam ettiğini ifade etti.
Geçtiğimiz aylarda Rusya'nın 22 bin Ukrayna'nın ise 9 bin asker kaybettiğini söyledi. Buna rağmen, "Orada bir Amerikan askeri yok" diyerek ABD'nin savaşa doğrudan müdahil olmadığını vurguladı.
TRUMP: "BU SAVAŞ BENİM SAVAŞIM DEĞİL"
Trump, "Bu savaşı durdurmak için bir sorumluluğumun olduğunu düşünmüyorum. Bu savaş benim savaşım değil, Biden'ın savaşı. Alınan topraklar da Biden döneminde kaybedildi. Ben bu savaşı bitirmeye çalışıyorum" dedi.
Bu açıklamalar, bugüne kadar Trump'tan duyduğumuz söylemleri tekrarlar nitelikteydi.
ELON MUSK YORUMU: "İYİ BİR İNSAN"
Trump'a Elon Musk da soruldu. "O iyi bir insan" demekle yetindi. Ancak burada da beklenen güçlü ve doğrudan bir açıklama gelmedi.
Asıl merak edilen konu ise, Rusya-Ukrayna arasında olası bir barış görüşmesinde Trump'ın Putin ile doğrudan görüşüp görüşmeyeceğiydi. Ancak bu konuda şu ana kadar herhangi bir somut açıklama yapılmadı.
TRUMP'TAN SONRA RUBİO'DAN DA SKANDAL GAZZE AÇIKLAMASI!
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme planına ilişkin açıklamasında, Tel Aviv yönetiminin kendi güvenliği için gerekli gördüğü adımları atma hakkına sahip olduğunu söyledi. Rubio ayrıca, Rusya'nın savaşın sonlanması için öne sürebileceği taleplerin ilk kez netleşmeye başladığını ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in kendi güvenliği için ne yapması gerektiğine karar verme hakkı vardır" dedi. Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya temaslarını değerlendiren Rubio, bu görüşmelerde savaşın sona erdirilmesine ilişkin Moskova'nın ne tür talepleri olabileceğine dair somut ipuçları elde ettiklerini belirtti. Bu gelişmenin, mevcut ABD yönetimi döneminde bir ilk olduğu vurgulandı.
İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ İÇİN KARAR HAKKI VARDIR!
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme planı" hakkında yaptığı yorumda, "İsrail'in kendi güvenliği için ne yapması gerektiğine karar verme hakkı var" dedi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'da gerçekleştirdiği temasların verimli geçtiğini belirten Rubio, "Belki de bu yönetim döneminde ilk kez, Rusya'nın savaşı sona erdirmek için ne tür taleplerde bulunabileceğine dair somut örnekler elde ettik" açıklamasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli bir haber kuruluşuna verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. "İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etmesi doğru bir karar olur mu?" sorusuna yanıt veren Rubio, "Başkan Trump'ın da dediği gibi, İsrail'in kendi güvenliği için ne yapması gerektiğine karar verme hakkı var" ifadelerini kullandı. Gazze'de "insani kriz, rehineler ve Hamas'ın varlığı" olmak üzere 3 sorunun bulunduğunu belirten Rubio, "Hamas var oldukça barış mümkün değil. Kalıcı barış olmayacak. Eğer Hamas varlığını sürdürürse, her şey yeniden başlayacak" değerlendirmesini yaptı. ABD'nin çok konuşulan insani krizin çözümü konusunda yardıma hazır olduğunu yineleyen Rubio, "Ama rehineler konusu ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi meseleler yeterince konuşulmuyor. Bu iki meseleye de odaklanmalıyız. Yani üçünü de ele almalıyız, ama insani konular dışındaki ikisini unutamayız" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm rehinelerin serbest kalması gerektiğini söylediğini hatırlatan Rubio, "Beşi, yedisi değil; hepsi. Ölü rehineler dahil" diye konuştu.
