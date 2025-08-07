Putin-Trump zirvesi kapıda mı? “Görüşme ihtimali çok yüksek”

ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'daki ABD-Rusya görüşmelerinin ardından, çok yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Trump, Apple'ın ABD'de yapacağı yeni yatırımları duyurduğu Beyaz Saray'daki toplantıda, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istediğini belirten Trump, Moskova'daki görüşmelerin çok verimli geçtiğini ve bu yöndeki çabalarının süreceğini vurguladı.

Trump, "Putin ile yakın zamanda görüşme olasılığına" ilişkin soruya, "Evet, bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Henüz nerede olacağına karar vermedik. Yol uzun, ancak çok yakında bir toplantı gerçekleşme ihtimali yüksek." diye cevap verdi.

ABD Başkanı, toplantının ne zaman olabileceği konusunda ise temkinli konuşarak, Putin'in tavrından dolayı daha önce hayal kırıklığına uğradığını da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, AA muhabirine dün yaptığı açıklamada, Rusların ABD Başkanı Trump ile görüşmek istediğini ve Trump'ın da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.

"GAZZE'Yİ TAMAMEN İŞGAL PLANI" SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planı hakkında ne düşündüğü sorusuna yanıt vermedi.

ABD Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve Apple firmasının yeni yatırım planının paylaşıldığı etkinlikte Gazze ile ilgili gündemi değerlendirdi.

Trump, "Orta Doğu'daki savaşları bitirmek istediğinizi söylemiştiniz, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal planı buna aykırı değil mi? Buna yeşil ışık yakıyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıt verirken, Gazze yerine İran'dan bahsetti.

ABD Başkanı, Gazze'nin işgal planı ile ilgili soruya, "İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleyerek aslında Orta Doğu'daki savaşları durdurduk. Bunu onlar da kabul ediyor. Tekrar başlarlarsa geri döneriz. Ancak Orta Doğu'daki birçok savaşı durdurduk." yanıtını verdi.

YARI İLETKEN İTHALATINA YÜZDE 100 TARİFE

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çip ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, çiplere ve yarı iletkenlere çok yüksek oranda tarife uygulayacaklarını söyledi.

İthal çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirten Trump, söz konusu tarifenin ABD'de üretim taahhüdünde bulunan şirketler için geçerli olmayacağını aktardı.

Trump, "Yani, ABD'ye gelen tüm çipler ve yarı iletkenlere yüzde 100 tarife uygulanacak. Ancak eğer (ABD'de) üretim yapma taahhüdünde bulunduysanız ya da şu anda üretim sürecindeyseniz, tarife uygulanmayacak." dedi.

TRUMP, GAZETE İŞGALİ SORULARINI YANITLAMADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasının ardından canlı yayına bağlanan A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın merakla beklenen değerlendirmelerinin bekleneni vermediğini, aksine bazı konulardan özellikle Gazze ve Putin sorusundan kaçındığını belirterek şöyle konuştu:

Öncelikle Donald Trump'ın bazı sorulardan kaçındığına dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Gazze'nın işgaliyle ilgili soruya yanıt vermedi. Aynı şekilde, Putin ile ilgili görüşmeler hakkında birkaç defa soru sorulmasına rağmen sadece "Evet, yakında olacak" dedi, ancak bu soruları da geçiştirerek yanıtladı.

Konuşmasının neredeyse yarısı, Apple'ın yeni yatırımlarına ayırdı. Yaklaşık 600 milyar dolarlık yatırım planından bahsetti. Öte yandan İran'la ilgili bir soruya ise, "İran'ın iki ay içinde nükleer silah sahibi olacaktı, bu tehdidi kaldırdık" şeklinde yanıt verdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI HAKKINDA NE DEDİ?

Putin-Zelenskiy arasında barış görüşmesi olasılığı sorulduğunda, Trump bu olasılığı "yüksek" olarak değerlendirdi. Ancak binlerce Ukraynalı gencin öldüğünü belirttikten sonra, Rusya'nın saldırmaya devam ettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda Rusya'nın 22 bin Ukrayna'nın ise 9 bin asker kaybettiğini söyledi. Buna rağmen, "Orada bir Amerikan askeri yok" diyerek ABD'nin savaşa doğrudan müdahil olmadığını vurguladı.