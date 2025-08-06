Trump haftaya önce Putin sonra Zelenskiy ile görüşme planlıyor! Görüşme İstanbul’da mı olacak?

Ruslar, Başkan Trump ile görüşme isteğini dile getirdi ve Başkan, hem Devlet Başkanı Putin hem de Devlet Başkanı Zelensky ile görüşmeye açık olduğunu belirtti." dedi. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz görüşmeye dair detaylar aktardı.

TRUMP MOSKOVA'YA, PUTIN BEYAZ SARAY'A GİTMEZ

A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz: Trump'ın önümüzdeki hafta yüz yüze görüşmesi planlanıyor. Şuan da yer belli değil. Biraz önce okuduğum kararname 27 Ağustos 2025'te yürürlüğe girecek diyor. Yani 21 günlük süreçte bir şeyler yapılabilir mi? NYT'nin geçtiği habere göre önümüzdeki hafta Putin ile yüz yüze görüşmeyi planlanıyor diyor. Yeri belli değil.

TEK YER KALIYOR: İSTANBUL

İstanbul olabilir mi? Bilmiyorum. Olursa şaşırmam. Putin buraya gelmez, Trump da Moskova'ya gitmez tek bir yer kalıyor o da İstanbul diye düşünüyorum. Şuana kadar o konuda elimize gelen bir şey yok.

Trump'ın imzaladığı bu kararname ile artık Beyaz Saray'ın Yani Trump ve ekibinin çok ciddi olduğu ortaya konulmuş oldu ve bir süre verildi. 27 Ağustos 00.01'den itibaren başlayacak bu kararname. Sadece Rusya'ya değil, Hindistan'a yüzde 25 vergi konuldu. Ama Rusya ile iş birliği olan Rusya'ya çeşitli konuşlarda ticareti olan birçok ülkelerdeki yaptırım açıkça belirtiyor bu niyetin ciddiyetini ortaya koydu. Ama Putin ile yapacağı görüşmede bir yere varılır mı? ABD medyasını yakından takip eden biri olarak A Haber muhabiri olarak, şuana kadar çok olumlu bir hissetmiyorum çok bir yere varılacağı konusunda.

ADRES İSTANBUL OLABİLİR

Trump, önümüzdeki hafta Putin ile şahsen görüşmeyi planlanıyor ve kısa bir süre kendisi Putin ve Zelenskiy arasında bir toplantı yapmayı planlıyor. Adres İstanbul olabilir" deniliyor New York Times Gazetesi'nin haberinde. İlk etapta Trump-Putin görüşmesi, daha sonra Zelenskiy arasında olur, belki onu da davet edecekler. İkili görüşmenin ardından belki 3'lü bir görüşme yapacaklar. Bu şunu gösteriyor; bugüne kadar Putin dikkat ederseniz Zelensliy'i hiç kale almadı, görüşmelere çeşitli isimlerini gönderdi. Böyle bir durumda sanıyorum Putin de Zelenskiy'nin İstanbul'a gelmesi ve orada ilk etapta Putin-Trump arasında bir görüşme, veya daha sonra 3'lü bir görüşme şeklinde gibi onay verilmiş gibi anlıyorum bu haberde.

"İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELECEKLERSE BARIŞ ÇIKABİLİR"

Doç. Dr. Cüneyt Küsmez: Yürürlüğe girecek olan kararname tarihi 27 Ağustos. Görüşmenin de önümüzdeki yakın bir dönem olduğu söyleniyor. Demek ki görüşme yaptırımın uygulanacağı tarihten önceki bir dönmede gerçekleşecek. O zaman bu yaptırım kararı belki elini kuvvetlendirmek, Putin ile yaptığı görüşmede elindeki kuvvetlendirmek için yapıyor olabilir.

Bütün sorunun ana liderleri İstanbul'da bir araya gelecekse muhtemelen bir metin de imzalanabilir barış çıkabilir. Çünkü ondan sonra dağılıp tekrar aynı periyodun başlaması çok zor gözüküyor.