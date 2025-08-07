ABD Başkanı Trump'tan Putin'e "Zelenskiy de olacak" şartı

(Foto: AA)

ABD Başkanı Trump ile gelecek günlerde bir araya geleceğini belirten Putin, her iki tarafın da üst düzeydeki görüşmeye ilgi gösterdiğini söyledi.

Rus basınına göre de Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı olası görüşme için en uygun yerlerden birinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la Kremlin'deki görüşmesinin başında konuşan Putin, "Bu tür etkinlikleri düzenlememize yardımcı olmak isteyen birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Karar vereceğiz, ancak sanırım burası uygun, tamamen uygun yerlerden biri" ifadelerini kullandı.

Putin, ayrıca haberlere göre Rusya-ABD zirvesine yönelik ilginin her iki taraftan geldiğini de belirtti.

'ZELENSKIY İLE GÖRÜŞME' AÇIKLAMASI

Putin ayrıca Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin doğrudan görüşme çağrısını yinelemesinden sadece birkaç saat sonra, olası bir görüşme için gerekli "koşulların" henüz oluşmadığını söylerken, "Kişisel olarak buna karşı değilim, bu mümkündür. Ancak bunun için belli koşulların oluşması gerekir. Ne yazık ki, şu anda böyle koşulların oluşmasından hala çok uzağız." dedi.

PUTIN DUBAİ'Yİ İŞARET ETTİ

Putin, Haziran ayında yaptığı bir açıklamada Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu belirtmiş, ancak bunun yalnızca üç yılı aşkın süredir devam eden çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin "son aşamasında" mümkün olabileceğini ifade etmişti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'daki toplantıda, özel temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya lideri Putin arasındaki görüşme hakkında açıklamalar yaptı

Trump, "Putin ile yakın zamanda görüşme olasılığına" şeklindeki soruya, "Evet, bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Henüz nerede olacağına karar vermedik. Yol uzun, ancak çok yakında bir toplantı gerçekleşme ihtimali yüksek" şeklinde yanıt verdi.

ABD Başkanı, toplantının ne zaman olabileceği konusunda ise temkinli konuşarak, Putin'in tavrından dolayı daha önce hayal kırıklığına uğradığını da yineledi.