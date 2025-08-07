07 Ağustos 2025, Perşembe
ABD Başkanı Trump'tan Putin'e "Zelenskiy de olacak" şartı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 21:59 Güncelleme: 07.08.2025 23:04
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşeceğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu görüşmeye hazır olduklarını söylerken görüşme yeri konusunda Dubai'yi işaret etti. Yaşanan gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Trump ise Putin'e 'Zelenskiy, de olacak' şartını sundu. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'ya Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos'a kadar verdiği sürenin bitimine 2 gün kala Moskova'ya gelmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Son derece verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Trump, "Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." dedi.

Kremlin danışmanı Yuri Uşakov'un Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Yaşanan gelişmenin ardından ABD Başkanı Trump, Putin'e "Zelenskiy, de olacak" şartını sundu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN PUTİN'E "ZELENSKİY DE OLACAK" ŞARTI

Trump'ın Putin'e "Zelenskiy, de olacak" şartını sunduğunu belirten Sapmaz, "Trump Putin'e yapacağı zirve için Zelenskiy'nin de bu toplantıda olmasını, daha da önemlisi Putin'le yapacağı bu toplantı öncesi Zelenskiy ile Putin'in görüşmesine şart koştu. Ve bunun olmaması durumundaysa bu görüşmenin olmayacağını şeklinde bir haber göndermiş. Yani bu yokuşa sürdüğü anlamına geliyor. Şimdi yalnız şuna dikkat çekmek istiyorum. Trump'tan Witkoff'a büyük ihtimalle kendisine bir mektup verildi ve bu mektubu da götürdü. İkili görüşmesinde de Donald Trump'ın Zelenski'yi tamamıyla bu görüşmenin dışarıda bırakacağına inanmıyorum. Muhakkak bunu Putin'e yazılı veya sözlü iletmişlerdir. Trump, Putin'e 'benimle görüşmeden önce sen Zelenskiy ile mutlaka görüşmek zorundasın ve o görüşmede ben olmayacağım' diyor. İkili bir görüşmeden bahsediliyor. Trump, Putin'e Zelenskiy ile görüşmeden benimle görüşemezsin.' diye ön şart koştu." dedi.

(Foto: AA) (Foto: AA)

ABD Başkanı Trump ile gelecek günlerde bir araya geleceğini belirten Putin, her iki tarafın da üst düzeydeki görüşmeye ilgi gösterdiğini söyledi.

Rus basınına göre de Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı olası görüşme için en uygun yerlerden birinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la Kremlin'deki görüşmesinin başında konuşan Putin, "Bu tür etkinlikleri düzenlememize yardımcı olmak isteyen birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Karar vereceğiz, ancak sanırım burası uygun, tamamen uygun yerlerden biri" ifadelerini kullandı.

Putin, ayrıca haberlere göre Rusya-ABD zirvesine yönelik ilginin her iki taraftan geldiğini de belirtti.

'ZELENSKIY İLE GÖRÜŞME' AÇIKLAMASI
Putin ayrıca Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin doğrudan görüşme çağrısını yinelemesinden sadece birkaç saat sonra, olası bir görüşme için gerekli "koşulların" henüz oluşmadığını söylerken, "Kişisel olarak buna karşı değilim, bu mümkündür. Ancak bunun için belli koşulların oluşması gerekir. Ne yazık ki, şu anda böyle koşulların oluşmasından hala çok uzağız." dedi.

PUTIN DUBAİ'Yİ İŞARET ETTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmenin yerine ilişkin, "Bu tür görüşmeleri düzenlememize yardımcı olmaya hazır birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı. Sanırım karar vereceğiz, ama bu uygun, hatta oldukça uygun yerlerden biri" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca Zelenskiy ile görüşmeye karşı olmadığını ve Trump ile karşılıklı çıkarlarının olduğunun altını çizdi

Putin, Haziran ayında yaptığı bir açıklamada Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu belirtmiş, ancak bunun yalnızca üç yılı aşkın süredir devam eden çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin "son aşamasında" mümkün olabileceğini ifade etmişti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?
ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'daki toplantıda, özel temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya lideri Putin arasındaki görüşme hakkında açıklamalar yaptı

Trump, "Putin ile yakın zamanda görüşme olasılığına" şeklindeki soruya, "Evet, bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Henüz nerede olacağına karar vermedik. Yol uzun, ancak çok yakında bir toplantı gerçekleşme ihtimali yüksek" şeklinde yanıt verdi.

ABD Başkanı, toplantının ne zaman olabileceği konusunda ise temkinli konuşarak, Putin'in tavrından dolayı daha önce hayal kırıklığına uğradığını da yineledi.

