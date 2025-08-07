Kremlin: Putin Trump ile görüşecek

Kremlin danışmanı Yuri Uşakov'un Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

"Amerikan tarafının teklifi üzerine, önümüzdeki günlerde en üst düzeyde ikili bir görüşmenin yapılması konusunda esasen anlaşmaya varıldı; yani Başkan Vladimir Putin ile Donald Trump arasında bir görüşme olacak." diyen Uşakov, televizyonda yayımlanan açıklamasında, "Şimdi Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte somut hazırlıklara başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

RUS BASININDAN İDDİA: ANTALYA YA DA DUBAİ

Putin ve Trump'ın görüşme yerinin kararlaştırıldığı bildirdildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre yer daha sonra duyurulacak. Azerbaycan ve Rus basınının belirttiğine göre görüşme Antalya ya da Dubai'de yapılacak.

BARIŞIN UMUDU İSTANBUL OLMUŞTU

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başından bu yana, taraflar birkaç kez müzakere masasına oturmuştu. Bunlardan en dikkat çekeni ise, 2022 yılının Mart ayı sonunda İstanbul'da gerçekleşen görüşmeyle başlayan İstanbul müzakereleri oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle Dolmabahçe'de yapılan toplantılar, savaşın başlangıcından bu yana umut veren nadir diplomatik temaslardan biri olarak kayda geçmişti. Tarafların bazı başlıklarda yakınlaştığı belirtilmiş, esir takasları gerçekleştirilmişti.

TRUMP: PUTİN GELİRSE BEN DE GELİRİM

Geçtiğimiz aylarda Başkan Erdoğan, hem Vladimir Putin'i hem de Donald Trump'ı İstanbul veya Ankara'da barış görüşmesine davet etmişti.

Erdoğan'ın çağrısının ardından Trump bu öneriye sıcak bakmış ve "Putin gelirse, ben de gelirim" yanıtını vermişti. Bu açıklama diplomasi kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı.

Türkiye, savaşın başından bu yana barış görüşmeleri için tarafsız ve aktif bir arabulucu rolü üstlenmeye çalıştı, hem Kiev hem Moskova ile diyaloğunu sürdüren tek ülke oldu. Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından İstanbul'un jeopolitik konumu ve diplomatik tecrübesi sayesinde Türkiye, bu rolü oynamak için en uygun adreslerden biri olarak gösterildi.

A HABER WASHINGTON MUHABİRİ AYRINTILARI ANLATTI

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'dan detayları anlattı. Sapmaz, "Yer veya tarih henüz belirlenmiş değil. Kritik bir süreç başladı. Yer konusunda henüz netleşmiş bir şey yok ancak Amerikan ana akım medyasında yer alan bazı haberlere göre çok büyük ihtimalle İstanbul olma ihtimali yüksek." ifadelerini kullandı.