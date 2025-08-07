07 Ağustos 2025, Perşembe

ABD Başkanı Trump'tan Putin'e Zelenskiy de olacak şartı

ABD Başkanı Trump'tan Putin'e "Zelenskiy de olacak" şartı

Giriş: 07.08.2025 23:01
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşeceğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu görüşmeye hazır olduklarını söylerken görüşme yeri konusunda Dubai'yi işaret etti. Yaşanan gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Trump ise Putin'e 'Zelenskiy, de olacak' şartını sundu. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
