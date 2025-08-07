ABD Başkanı Trump'tan Putin'e "Zelenskiy de olacak" şartı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşeceğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu görüşmeye hazır olduklarını söylerken görüşme yeri konusunda Dubai'yi işaret etti. Yaşanan gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Trump ise Putin'e 'Zelenskiy, de olacak' şartını sundu. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.