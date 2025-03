Paşinyan ve Putin görüştü: Azerbaycan-Ermenistan barışı için kritik adım!

Konuya ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada, "Nikol Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması metni üzerinde mutabakata varıldı" denilerek Ermenistan'ın bu önemli belgeyi imzalamaya hazır olduğunu bildirildi.

"TRANSKAFKASYA'NIN GÜVENLİĞİNDEN YANAYIZ"

Transkafkasya'nın güvenliği ve istikrarı için Putin'in Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinden yana olduğunu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda Vladimir Putin, Rusya'nın her zaman Transkafkasya'nın güvenliği, istikrarı ve sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasının sağlanması adına Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinden yana olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayarak, hem Ermenistan hem de Azerbaycan'ın bu amaca ulaşmak için gerekli her türlü yardımı sağlamak konusunda Rusya'ya her zaman güvenebileceğini belirtti"