Azerbaycan-Ermenistan arasında uzlaşı! Mutabakat sağlanmayan 2 madde kabul edildi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması metninin tamamında uzlaşı sağlanması yönündeki soruyu yanıtlayan Kılıç, "Türkiye her zaman bölgede sürdürülebilir, haklılığa dayalı, adil bir barışın ve birlikte yaşamanın var olması gerektiğini dile getirmiştir. Karabağ'ın Ermenistan'ın işgali altında olması buna engel oluyordu. Türkiye bu noktada Azerbaycan'ın yanındaydı. 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan topraklarını tam anlamıyla geri kazandıktan sonraki süreçte de Türkiye bölgede herkesin huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için üstüne düşen ne varsa bu desteği vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmaya ilişkin, "Suriye halkının barış ve huzur içerisinde, tüm unsurların da temsil edildiği bir birliktelikte, üniter yapısının ve toprak bütünlüğünün muhafaza edildiği şekilde, komşularına hiçbir tehdit unsuru olmaksızın yaşamasını istiyoruz. Bu anlamda yapılan anlaşmaların sonuçlarının nelere evrileceği konusundaki duruşumuzu devam ettiriyoruz. Ama bizim Suriye'de kimin nerede, kiminle birlikte olması gerektiği hususundaki yıllara dayalı açıklamalarımız ve görüşlerimiz nettir." diye konuştu.