İstanbul'daki markette skandal görüntü! Mide bulandıran anlar kamerada

Giriş Tarihi: 01.12.2025 17:15

Sultangazi'de kedinin un paketlerinin üzerinde tuvaletini yaptığı zincir markete zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde çok sayıda ürüne imha edilmek üzere el konulurken, markete cezai işlem uygulandı.

O ANLAR KAMERADA

Olay, dün Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Bir zincir markete giren kedinin un paketlerinin üzerine tuvaletini yaptığı anlar, bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.