İstanbul'daki markette skandal görüntü! Mide bulandıran anlar kamerada
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde bir zincir markette kedinin un paketlerine tuvaletini yaptığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Belediye ekipleri markette kapsamlı denetim yaparken dondurucularda uygunsuz ortamda saklanan çok sayıda ürüne el konuldu.Öte yandan markete yüklü miktarda para cezası kesildi.
Sultangazi'de kedinin un paketlerinin üzerinde tuvaletini yaptığı zincir markete zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde çok sayıda ürüne imha edilmek üzere el konulurken, markete cezai işlem uygulandı.
O ANLAR KAMERADA
Olay, dün Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Bir zincir markete giren kedinin un paketlerinin üzerine tuvaletini yaptığı anlar, bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
ZABITA EKİPLERİNDEN DENETİM
Video sosyal medyadan paylaşılırken, hayvanların marketlere alınmaması gerektiğini söyleyen vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri zincir markete giderek geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda birçok ürünün fiyat etiketiyle kasa çıkışındaki fiyatı kontrol edildi.
ÇOK SAYIDA ÜRÜN UYGUNSUZ ORTAMDA BULUNDU
Ayrıca dondurucuların içindeki bir çok ürüne, uygunsuz ortamda bulundurulduğu gerekçesiyle el konuldu. Hayvanların işletmeye girişiyle ilgili tedbir alınmadığı belirlenen market, belediye encümenine sevk edildi ve Ticaret İl Müdürlüğünde işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Ambalajı deforme olan çok sayıda ürüne ise imha edilmek üzere el konuldu.