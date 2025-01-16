Boşnak liderden Başkan Erdoğan'a övgü: Dünya çapında bir devlet adamı!
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Başkan Erdoğan'ı ülkesinin samimi bir dostu olarak gördüğünü belirterek, 'Dünya çapında bir devlet adamı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bosna Hersek'i desteklemesi çok önemli.' ifadelerini kullandı. Öte yandan Becirovic, ikili ticaret hacminde 1 milyar avro hedefini aşmak istediklerini belirtti.
Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri ve Balkanlar'daki son gelişmelerini değerlendiren Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, iki ülke arasındaki ilişkilerin yoğunlaştırılabileceği çok fazla alan olduğunu söyledi.
Becirovic, iki ülke arasında son derece dostane ilişkiler bulunduğunu belirterek, dostluklarını daha da güçlendirmek ve geliştirmek istediklerini ifade etti.
Türkiye ve Bosna Hersek arasında siyasi ve ekonomik alanda önemli işbirlikleri olduğunu bildiren Becirovic, şöyle konuştu:
"İki ülke arasındaki bağlar sadece ekonomik ve siyasi değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve manevi. Gerçekten bu işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha kaliteli ve çok yönlü olmasını istiyoruz. Bosna Hersek, NATO'ya üye olma hedefinde. Türkiye de NATO'nun çok önemli bir üyesi. Türkiye, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme konusunda çok yardımcı oluyor ve bu konuda oldukça minnettarız. Bu nedenle savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha da güçlendirmek bizim için önemli."
Becirovic, Türkiye ile ekonomi alanındaki ilişkilerin boyutunu da büyütmek istediklerini, bunun kendileri için önemli olduğunu aktardı.
TİCARET HACMİNDE HEDEF 1 MİLYAR AVROYU AŞMAK!
Son yıllarda Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ticaretin arttığını dile getiren Becirovic, ikili ticaret hacminde 1 milyar avro hedefini aşmak istediklerini belirtti.
Becirovic, enerji, altyapı gibi birçok alanda da Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha çok güçlenebileceğini vurguladı.
"DÜNYA ÇAPINDA BİR DEVLET ADAMI OLAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN, BOSNA HERSEK'İ DESTEKLEMESİ ÇOK ÖNEMLİ"
Başkan Erdoğan ile son derece samimi ve dostane bir ilişkileri olduğunu kaydeden Becirovic, sözlerini şöyle sürdürdü:
"(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Son iki yılda birçok kez bir araya geldik ve çeşitli konuları ele aldık. Bölgede ve Bosna Hersek'te barış ve istikrarı nasıl güçlendirebileceğimiz üzerine görüştük. Dünya çapında bir devlet adamı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bosna Hersek'i desteklemesi çok önemli. Kendisi Bosna Hersek'in samimi bir dostudur, bunu hem sözleriyle hem de eylemleriyle gösteriyor. Bu nedenle Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ve genel olarak Türkiye'nin, barışçıl, istikrarlı, çok etnik yapılı ve bütüncül bir Bosna Hersek'i desteklemesi bizim için son derece önemli."
Becirovic, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla Washington ile olan ittifaklarını da güçlendirmek ve geliştirmek istediklerini söyledi.
ABD'nin, Bosna Hersek'in bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini aktaran Becirovic, "ABD'nin Bosna Hersek'e yönelik bu temel politikasının önümüzdeki dönemde de değişmeyeceğini umuyorum." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karne almaya gitmek zorunlu mu, gitmezsek ne olur? Karne günü yoklama alınır mı?
- Sofranızda olması gereken kalp dostu süper 9 besin
- 3 haftada 15 kilo verdiren diyet: 2025'in en viral yöntemi zahmetsiz zayıflatıyor
- Mide üşütmesine doğal çözüm: Bağışıklığı çelik gibi güçlendiren karışım!
- 1. sınıflara karne verilecek mi? 2025 Gelişim raporu nedir, nereden bakılır?
- Motorine zam: Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor!
- SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.750 TL ödeme jesti: Bankalar yeni tutarları duyurdu: 14.469, 18.250, 20.900 lira maaş alana…
- YÖKDİL geç başvuru ekranı 2025 | YÖKDİL/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- İzlanda soğukları bu sefer o bölgeyi sardı! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı: 16 Ocak Perşembe bugün kar yağacak mı?
- Öğretmen tayin sonuçları sorgulama MEBBİS | Mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı mı?
- Kırklareli'nde bugün okul var mı? 16 Ocak Perşembe günü hangi illerde okullar tatil ilan edildi?
- Optik illüzyon testi: Kararlarınızda ne kadar bağımsızsınız?