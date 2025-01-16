Boşnak liderden Başkan Erdoğan’a övgü: Dünya çapında bir devlet adamı!

Türkiye - Bosna Hersek

Türkiye ve Bosna Hersek arasında siyasi ve ekonomik alanda önemli işbirlikleri olduğunu bildiren Becirovic, şöyle konuştu:

"İki ülke arasındaki bağlar sadece ekonomik ve siyasi değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve manevi. Gerçekten bu işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha kaliteli ve çok yönlü olmasını istiyoruz. Bosna Hersek, NATO'ya üye olma hedefinde. Türkiye de NATO'nun çok önemli bir üyesi. Türkiye, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme konusunda çok yardımcı oluyor ve bu konuda oldukça minnettarız. Bu nedenle savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha da güçlendirmek bizim için önemli."

Becirovic, Türkiye ile ekonomi alanındaki ilişkilerin boyutunu da büyütmek istediklerini, bunun kendileri için önemli olduğunu aktardı.