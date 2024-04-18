Almanya Başbakanı Scholz'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Önemli bir stratejik ortak
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, zirvede Almanya'nın da girişimiyle Türkiye ile ilişkilerin ele alındığını belirtti.
Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, zirvede Almanya'nın da girişimiyle Türkiye ile ilişkilerin ele alındığını belirtti.
Zirvede bağlantıların geliştirilmesi hakkında ayrıntılı görüştüklerini ifade eden Scholz, "Türkiye her zaman kolay olmayan ancak kesinlikle önemli bir stratejik ortaktır. Bu birlikte ele almamız gereken birçok konu için geçerlidir. Bu nedenle geleceğe dönük perspektife ihtiyacımız var. İyi bir işbirliği her iki tarafın çıkarınadır." dedi.
Scholz, bunun, özellikle Gümrük Birliğinin geliştirilmesi, modernizasyonu ve kendileri için önemli olan göç konusundaki işbirliği alanında geçerli olduğunu kaydetti.
Başbakan Scholz, bu konuların ele alınmasının aynı zamanda Komisyona, vize kolaylaştırılması dahil bu müzakereleri yürütme yetkisi verildiği için önemli olduğunu dile getirdi.
Sadece burada değil, uzun zamandan beri Kıbrıs meselesine ilişkin gelişmeleri iyileştirme konusunda girişim başlatılması için çaba harcadığını aktaran Scholz, bu nedenle Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki arabuluculuk görüşmelerinin yeniden canlandırılması çağrısında bulunduklarını, konunun burada derinlemesine ele alındığını ve bunu önemli bir adım olarak gördüğünü kaydetti.
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