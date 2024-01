Filme sığmayan sapkınlık! Jeffrey Epstein’in sapkınlığını beyaz perdeye taşımıştı | 4 gün sonra öldü

Curran'ın yattığı oda, hastanenin C koridorunun 114 numaralı odasındadır. Yani C Room 114. Yani CRM 114. Bu, Stanley Kubrick'in birçok filmde kullandığı bir nevi imza, bir alâmetifarikadır. Kuran'da 114 sure vardır ve bu CRM 114, iki buçuk saatlik filmin sadece "Curran" sahnelerinde görünür.

Kubrick'in Kur'an'ı okumuş olması ve bize satanik ve de Siyonist seçkinler dünyasını maskesiz göstermek istemesi bence pek muhtemel…