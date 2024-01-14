Filme sığmayan sapkınlık! Jeffrey Epstein’in sapkınlığını beyaz perdeye taşımıştı | 4 gün sonra öldü

Psikanalist Arthur Schnitzler'in romanından uyarlanan filmde Doktor Bill (Tom Cruise), eşinin Alice (Nicole Kidman) o güne dek gizlediği cinsel arzularını öğrenince, hayatında şüphe, korku ve sırlarla dolu yeni bir sayfa açılır. Bir arkadaşı vasıtası ile katıldığı VİP parti, uzun bir gecede kâbus dolu saatlere dönüşür...

Bu sadece seçilmişlerin girebildiği bir partidir. İçerde pagan maskeler takmış, siyah pelerinler, redingotlar giymiş soylular ve yine maskeli çırılçıplak genç kızlar ve genç oğlanlar vardır. Ortalık yerde cima etmektedirler. Tam bir Sadome Gamore (Lut?) sahnesidir bu. Dünyanın başına musallat olanların kim olduğu ve ahlâklarının ne olduğu bize gösterilir…