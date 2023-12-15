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AB ve 13 ülkeden Gazze çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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AB ve 13 ülkeden Gazze çağrısı

Son dakika haberine göre AB ile 13 ülke, işgalci İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimci şiddetiyle mücadele etmek için acil ve somut adımlar atma çağrısı yaptı ve Filistinlilere saldırıları kınadı.

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