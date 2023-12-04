Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: Filistinli kahramanlar tüm insanlık için savaşıyor

"GAZZE'DE YAŞANAN İNSANLIK VE SAVAŞ SUÇLARI DEVAM EDİYOR"

Gazze'de yaşanalar karşısında sessiz kalan uluslararası topluma da tepki gösteren Said, şunları kaydetti:

"Uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası anlaşmalara sözde bağlılık gösterenler güçler, Gazze'ye yönelik saldırılara sessiz kalıyor. Gazze'nin güneyinden kuzeyine güvenli olan herhangi bir bölge oluşturulmadan her taraf bombalara maruz bırakıldı. Gazze'de yaşanan insanlık ve savaş suçları devam ediyor. İnsanlık ve özgür dünya nerede? Nerede o bahsettikleri insancıl hukuk? En azından kendi koyduğunuz yasalara saygı gösterin."