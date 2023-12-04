Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: Filistinli kahramanlar tüm insanlık için savaşıyor
Dünya, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım ardından yeni bir uyanışa geçti. Gazze'deki vahşete tepki gösteren isimlerden Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Filistinlilerin tüm insanlık için savaştığını ve zaferlerin yakın olduğunu söyledi.
Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından, Said'in tedavi olmak üzere Tunus'a getirilen Gazzeli yaralıları ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
"GÖREVİMİZ FİLİSTİNLİLERE HER ZAMAN DESTEK OLMAK"
Gazzeli yaralılarla konuşan Said, "Filistinli kahramanlar tüm insanlık için savaşıyor. Filistin toprağının tek bir parçasından vazgeçilmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlıyorsunuz. İnsanlık uğruna savaşan tüm Filistinli kahramanları selamlıyorum. Bizim görevimiz Filistinlilere her zaman destek olmaktır. Tunus size her zaman açık, tüm gayretimizle size yardımcı olmaya çalışacağız. Allah'ın yardımıyla zafer yakındır." ifadelerini kullandı.
"GAZZE'DE YAŞANAN İNSANLIK VE SAVAŞ SUÇLARI DEVAM EDİYOR"
Gazze'de yaşanalar karşısında sessiz kalan uluslararası topluma da tepki gösteren Said, şunları kaydetti:
"Uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası anlaşmalara sözde bağlılık gösterenler güçler, Gazze'ye yönelik saldırılara sessiz kalıyor. Gazze'nin güneyinden kuzeyine güvenli olan herhangi bir bölge oluşturulmadan her taraf bombalara maruz bırakıldı. Gazze'de yaşanan insanlık ve savaş suçları devam ediyor. İnsanlık ve özgür dünya nerede? Nerede o bahsettikleri insancıl hukuk? En azından kendi koyduğunuz yasalara saygı gösterin."
Tunus'ta tedavi görmek üzere Gazze'den 29 yaralı ve 10 refakatçiden oluşan 39 kişilik ilk yaralı grubu dün gece geç saatlerde askeri uçaklar ile Tunus'a getirilmişti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523 Filistinli öldürüldü, 41 bin 316 Filistinli de yaralandı.
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