Son dakika: Yunan askerinden Türk balıkçılara demir çubuklu taciz

Ardından Yunan botu, Türk sularına girdi. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik botu müdahale edip, önüne kattığı Yunan botunu Türk sularından çıkardı. O anlar da yine cep telefonuyla görüntülendi.





Camları kırılan 'Alibey' adlı balıkçı teknesinin kaptanı Ali Sarıhan (24), yaşadıklarını anlatıp, "Sınırda ağ atmıştık. Akıntıyla Yunan kara sularına doğru kaydık. Yunan Sahil Güvenliği geldi. Elinde demir çubuk vardı. Sağa sola vurup teknemizin camını kırdı. Biz Türk Deniz Kuvvetleri'ne bildirdik. Teknemize tazyikli su sıkıp, taş da attılar. Şükürler olsun ki yaralanan olmadı" dedi.