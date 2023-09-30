Rüşvetçi Bob Menendez'in morali bozuk! Ben Cardin'in Türkiye sözleri gündem oldu
Türkiye düşmanı rüşvetçi Bob Menendez gitti, yerine Ankara’ya sıcak bakan Ben Cardin geldi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu başkanlığını Menendez'den devralan kıdemli Cardin ayağının tozuyla Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi. Cardin’in F-16 konusundaki olumlu açıklaması, Menendez ve ekibinin moralini bozdu.
Bob Menendez, eşi ile birlikte birçok ülkeden rüşvet aldı. Nakit paranın dışında külçe altınlarla zengin bir hayat yaşadı. Türkiye düşmanlığı sayesinde şatafatlı hayatı, New York'taki savcıların görevini yapmasıyla son buldu.
O kendini aklamak yerine yine Türkiye karşıtlığı ve F-16 konusunda açıklamalarla gündem olmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı ve kefaletle serbest kaldı. Demokratlar'ın "İstifa etsin" ağrıları sonrasında ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı'ndan ayrılan Bob Menendez'in yerine, Maryland eyaletinden Demokrat Senatör Ben Cardin geldi. Cardin, Menendez'in nefret ettiği ve Türkiye konusunda ılımlı açıklamalarıyla tanınan bir senatör.
TÜRK DOSTU CARDİN
Ayağının tozuyla açıklamalar yapan Cardin, "F-16 konusuyla ilgili olarak yönetimle görüşmeliyim çünkü bu sadece tek bir konuyu değil, birçok konuyu içeriyor. Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliği konusunu Çarşamba günkü NATO Büyükelçileri toplantısında görüştük. Türkiye bunun gelecek ayın ilk yarısından hallolacağını söylüyor. Bu olursa en azından NATO sorunu çözülmüş olur. F-16 konusu da elbette konuşulacak" dedi.
ÖNEMLİ MÜTTEFİK
6 Şubat'taki depremlerden sonra Senato'da konuşma yapan Cardin, Türkiye'de hayatını kaybedenlerin onuruna konuştuğunu ve ABD'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtmişti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonrasında açıklama yayınlayan Cardin, darbe girişimini en şiddetli şekilde kınadığını duyurmuştu. Ayrıca Cardin, ABD üslerinin ve ülke içinde görev yapan ABD askeri personellerinin güvenliğinin sağlanmasından ötürü Türkiye'ye teşekkür etmişti.
LOBİCİLERİN ADAMI BOB
Ermeni ve Yunan lobilerinin desteğini arakasına alarak Türkiye'yi açıkça hedef alan Bob Menendez'in yolsuzluk suçlamalarının ardından görevi Türk dostu Cardin'e bırakması büyük gündem oldu. Yunan basını, henüz F-16 konusunda Türkiye ile görüşmek gerektiğini savunan Cardin göreve gelmeden önce dahi Menendez'in ayrılığının Türkiye'ye F-16 gönderileceğini gösterdiğini belirtmişti.
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