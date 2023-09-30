Rüşvetçi Bob Menendez’in morali bozuk! Ben Cardin’in Türkiye sözleri gündem oldu

TÜRK DOSTU CARDİN

Ayağının tozuyla açıklamalar yapan Cardin, "F-16 konusuyla ilgili olarak yönetimle görüşmeliyim çünkü bu sadece tek bir konuyu değil, birçok konuyu içeriyor. Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliği konusunu Çarşamba günkü NATO Büyükelçileri toplantısında görüştük. Türkiye bunun gelecek ayın ilk yarısından hallolacağını söylüyor. Bu olursa en azından NATO sorunu çözülmüş olur. F-16 konusu da elbette konuşulacak" dedi.