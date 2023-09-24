Türkiye karşıtı Menendez 'casus' çıktı! Rüşvet skandalı ABD basınında: Dikkat çeken F16 detayı
ABD, Türkiye karşıtlığıyla bilinen Bob Menendez ile eşinin Mısır’a ve aracılara imtiyaz sağlamak için binlerce dolar rüşvet aldığı iddiasıyla çalkalanıyor. Senatörün 2019’da Tac Mahal’de evlilik teklif ettiği Nadia Arslanian’ın yolsuzlukta aracı olduğu iddia ediliyor. İddianameye göre çift Mısırlı ortaklarına hassas ABD devleti bilgilerini sattı. Öte yandan ABD basını Menendez'in F-16 satışlarını engellemesiyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Yıllardır sürdürdüğü Türkiye karşıtı politikalarla adından sıkça söz ettiren Senatör Robert (Bob) Menendez, hakkında açıklanan rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddianamesinin kamuoyu ile paylaşılmasından sonra hakkındaki kirli iddialardan ötürü ABD'de gündemin ilk sırasına otururken istifa etmesi için de baskılar artıyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve New York Güney Bölge Savcılığı tarafından bir süredir soruşturma altında olan New Jersey senatörü ve Ermeni asıllı eşi Nadine Arslanian'ın 2018 yılından bu yana üç iş adamından siyasi ve yargı yardımları karşılığı 100 binlerce Dolar nakit para, külçe altın ve spor araba gibi hediyeler aldığı ortaya çıktı.
MENENDEZ'İN GEÇMİŞİ ŞAİBELİ
Menendez, Kongre'nin tecrübeli senatörlerinden biri. İlk kez 2006 yılında New Jersey'den senatör olarak seçilen 69 yaşındaki siyasetçi, daha sonraki seçimlerde iki kez daha koltuğunu korumuştu. Geçmişte yine yolsuzluk suçlamalarından ötürü hakim karşısına çıkan Menendez, 2017 yılında sonuçlanan davasında, jürinin oy birliğine ulaşamaması sebebiyle hüküm giymemişti. Menendez, cuma günü açıklanan iddianame ile birlikte son 8 yıl içinde ikinci kez resmen yolsuzlukla suçlanmış oldu. Demokrat Partili Senatör, iddianamenin açıklanması sonrasında Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığından geçici olarak ayrıldı.
TAC MAHAL'DE TEKLİF
Küba asıllı olan Menendez ikinci evliliğini Ermeni asıllı Lübnan doğumlu Nadine Arslanian (58) ile yapıyor. İkilinin yolu 2018 yılında bir krep restoranında kesişiyor. Menendez, 2019 yılında Hindistan'daki dünyaca ünlü Tac Mahal'in önünde Arslanian'a şarkı söyleyerek evlilik teklifi etmişti. 2020 yılında evlenen çift, Mısır ve aracılar lehine siyasi nüfuz kullanmakla suçlanıyor. İddianameye göre ikili daha evlenmeden önce rüşvet çarkını çalıştırmaya başladı. Külçe altınları ve üstü açık spor arabasıyla gündeme gelen Arslanian'ın ise Menendez ile tanışmadan önce finansal olarak zorluk çektiği ve ev taksitlerini ödeyemeyecek durumda kaldığı da iddialar arasında.
MISIR LEHİNE LOBİ
Suçlamalara göre Mısır, askeri ambargonun hafifletilmesi için Mısır doğumlu Wael Hana aracılığıyla Menendez'e ulaşıyor. Menendez Mısır için çalışırken Hana, Menendez'in karısını bordrolu çalışan gibi gösteriyor. Bir defasında Menendez, Hana'ya "Seni Mısır'da devlet başkanından daha güçlü yapacağım" diyor.
KÜLÇE ALTIN BULUNDU
Hazırlanan iddianamede akıllara durgunluk veren deliller bulunuyor. 2021 yılında Mısır'a yaptıkları bir seyahatten dönen Menendez çifti, ertesi gün bir arama motoruna girerek 'bir kilo altın kaç para değerinde' diye soruyor. 2022 yılının Haziran ayında evleri aranan çiftin birden fazla külçe altın sakladığı ortaya çıkmıştı. Menendez'in ABD'den Mısır'a et satışında Wael Hana'nın İslami usule uygun 'helal' sertifikası veren şirketinin tekel gibi hizmet vermesi için de aracılık yaptığı iddia edildi.
DEVLET BİLGİLERİNİ SATMIŞ
İddianamedeki çarpıcı suçlamalardan biri de Menendez çiftinin Mısırlı ortaklarına hassas ABD devleti bilgilerini satması oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Senatör, Mısır'ın başkenti Kahire'deki ABD Büyükelçiliği'nde görev yapan kişilerin sayısı ve uyrukları hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan gizli bilgi talep etmiş. New Jerseyli senatör, mahrem bilgileri eşi Nadine Arslanian'a kısa mesaj olarak göndermiş. İddianameye göre aracı görevi gören eşi bu mesajı Mısırlı ortaklarına iletmiş.
Savcı Damian Williams, Menendez çiftinin evinde bulunan nakit para ve külçe altınlara dair fotoğrafların önünde iddianameyle ilgili açıklamalar yaptı.
SİLAH SATIŞLARINDA AYRICALIK
2018 yılında New Jerseyli senatör, Nadine Arslanian'ın planladığı ve düzenlediği bir görüşmede Mısırlı hükümet ve askeri yetkililerle bir araya gelmiş ve askeri finansmanı ile silah satışlarını konuşmuş. Daha sonra Nadine Arslanian'a mesaj atan siyasetçi, "Bugün Mısır'a bu satışın imzasını atacağım. Mısır: 46 bin adet 120MM hedef tatbikat mermisi ve 10 bin adet tank mühimmatı: 99 milyon dolar değerinde" bilgisini paylaşmış.
LÜKS ARABA HEDİYESİ
İddianameye göre 2019 yılında Mısırlı ortaklardan biri Senatör Menendez'in eşine Mercedes marka üstü açık spor araba hediye ediyor. Arabayı teslim aldıktan sonra Mısırlı iş ortaklarından "Mutlu musun" mesajı alan Nadine Arslanian, şöyle cevap veriyor: "Bunu asla unutmayacağım."
SAVCI, İDDİANAMESİNİ SUNDU
Cuma günü New York'ta basın toplantısı düzenleyen New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams, FBI'ın bulduğu delillerin fotoğraflarının önünde yaptığı açıklamada iddianame ile ilgili bilgiler verdi. Williams, "İddianame, Senatör Menendez'in, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki liderlik rolü de dahil olmak üzere gücünü ve nüfuzunu Mısır hükümetine çeşitli şekillerde fayda sağlamak için kullandığını öne sürüyor" dedi.
İSTİFA BASKILARI ARTIYOR
Yıllardır ABD Senatosu'nun en güçlü komitelerinden biri olan Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanlığını yürüten Menendez'in, senato kurallarına uyarak cuma günü görevinden "geçici" olarak ayrıldığı duyuruldu.
Yazılı açıklamayla kararı duyuran Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, şunları söyledi: "Senatör Menendez, konu çözüme kavuşana dek Dış İlişkiler Komitesi Başkanı görevinden geçici olarak ayrılmaya doğru bir şekilde karar verdi."
SİYASİ KARİYERİ TEHLİKEDE
Komite başkanlığını bırakmasına rağmen Menendez'e tepkiler dinmiyor. Yazılı bir açıklama yayınlayan New Jersey Valisi Phil Murphy, hakkındaki iddiaların görevini layıkıyla yapmasını ve New Jersey halkını etkili biçimde temsil etmesini engelleyeceğini söyleyerek Menendez'i senatörlük görevinden de "derhal istifa etmeye" çağırdı.
'HİÇBİR YERE GİTMİYORUM'
Kendi partisinden yükselen istifa sesleriyle baskıların hedefinde olan New Jerseyli senatör, cuma günü yaptığı açıklamalarla direneceğinin sinyalini verdi. Latin kökenli olduğu için koltuğundan edilmek istendiğini savunan Menendez, şunları kaydetti: "Bazılarının bir Latin'i yargılamak için acele ettiğini fark etmemiş değilim. Hiçbir yere gitmiyorum."
F-16'LARIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL
F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye gönderilmesini istemeyen Menendez ile ilgili ABD basınında çarpıcı ifadeler kullanıldı. Al Monitor internet sitesinin haberinde, F-16'ların Türkiye'ye satışının önündeki en büyük engelin Menendez olduğuna dikkat çekildi. İddianamenin Ankara tarafından "çok yakından" takip edildiği belirtilerek şöyle denildi:
ABD hükümetinin satış için Senato onayına ihtiyacı var. Biden yönetimi, Menendez'i ikna etmek için uzun süre uğraşıyordu. Türk toplumu, Senatör Menendez'in rüşvet almakla suçlandığı haberinden memnun olacaktır.
BIDEN'IN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK
Bob Menendez, Türkiye'nin Washington'daki "en büyük hırslı rakiplerinden biri" olarak tanımlandı. Söz konusu ismin, F-16 satışlarını bir süredir engellediği, hakkında çıkan rüşvet haberlerinin ise "Biden'ın işini kolaylaştıracağı" kaydedildi.
İKİ AYRI SUÇ İDDİASIYLA SUÇLANAN İLK SENATÖR
İddianame ile New Jersey'nin Demokrat Senatörü Menendez'e 10 yıl içinde ikinci kez yolsuzlukla ilgili suçlama yöneltilmiş oldu. Senato Tarih Ofisi'ne göre, 69 yaşındaki Menendez, "ABD tarihinde iki ayrı suç iddiasıyla suçlanan ilk senatör" olarak kayıtlara geçti. New Jersey Senatörü olarak 2006'dan bu yana görev yapan Menendez'in, 2024 ABD Başkanlık Seçimi'nde yeniden Kongre'ye Demokrat Parti'den aday olması bekleniyor.
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