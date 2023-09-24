Türkiye karşıtı Menendez ’casus’ çıktı! Rüşvet skandalı ABD basınında: Dikkat çeken F16 detayı

TAC MAHAL'DE TEKLİF

Küba asıllı olan Menendez ikinci evliliğini Ermeni asıllı Lübnan doğumlu Nadine Arslanian (58) ile yapıyor. İkilinin yolu 2018 yılında bir krep restoranında kesişiyor. Menendez, 2019 yılında Hindistan'daki dünyaca ünlü Tac Mahal'in önünde Arslanian'a şarkı söyleyerek evlilik teklifi etmişti. 2020 yılında evlenen çift, Mısır ve aracılar lehine siyasi nüfuz kullanmakla suçlanıyor. İddianameye göre ikili daha evlenmeden önce rüşvet çarkını çalıştırmaya başladı. Külçe altınları ve üstü açık spor arabasıyla gündeme gelen Arslanian'ın ise Menendez ile tanışmadan önce finansal olarak zorluk çektiği ve ev taksitlerini ödeyemeyecek durumda kaldığı da iddialar arasında.

MISIR LEHİNE LOBİ

Suçlamalara göre Mısır, askeri ambargonun hafifletilmesi için Mısır doğumlu Wael Hana aracılığıyla Menendez'e ulaşıyor. Menendez Mısır için çalışırken Hana, Menendez'in karısını bordrolu çalışan gibi gösteriyor. Bir defasında Menendez, Hana'ya "Seni Mısır'da devlet başkanından daha güçlü yapacağım" diyor.