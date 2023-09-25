’Casus’ Menendez kendini böyle savundu: Sadece aklanmakla kalmayacağım...

İhalenin kamuoyunda tartışılmasıyla IS EG'in sahipleri ile Menendez'in eşinin arkadaş oldukları ortaya çıkmış ve Menendez'in her yıl Mısır'a milyonlarca askeri yardıma onay veren Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olmasının ilgili sözleşmenin yapılmasında etkili olduğu tartışmalarını beraberinde getirmişti.

ABD'li senatör 2015'te de ayrıca Floridalı bir göz doktorundan başta özel jetle seyahat, Paris'te 5 yıldızlı bir otelde 3 gün konaklama olmak üzere en az 600 bin dolar tutarındaki hediyeleri kabul etmekle suçlanmıştı.

TÜRKİYE KARŞITLIĞI İLE BİLİNİYOR

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Bob Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.