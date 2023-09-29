29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'li oyuncu Mel Gibson'dan Türklere alçak iftira! Karabağ Zaferi zoruna gitti hadsizlik yaptı: Ermeni halkı etnik temizliğe maruz kalıyor

ABD'li oyuncu Mel Gibson'dan Türklere alçak iftira! Karabağ Zaferi zoruna gitti hadsizlik yaptı: Ermeni halkı etnik temizliğe maruz kalıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
ABONE OL
ABD’li oyuncu Mel Gibson’dan Türklere alçak iftira! Karabağ Zaferi zoruna gitti hadsizlik yaptı: Ermeni halkı etnik temizliğe maruz kalıyor

Azerbaycan Karabağ’da düzenlediği antiterör operasyonu ile bölgeyi 24 saat içerisinde Ermeni silahlı gruplardan temizledi. Dünya basınında yankı uyandıran Karabağ Zaferi'nı çekemeyenler gündeme gelmeye başladı. ABD'li oyuncu Mel Gibson, çektiği video ile Türklere iftira dolu hadsiz sözler sarf etti. Alçaklıkta sınırları aşan Gibson, Karabağ'da anti-terör operasyonuna soykırım diyerek, "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA