30 Eylül 2023, Cumartesi
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Rüşvetçi Bob Menendez'in morali bozuk! Ben Cardin'in Türkiye sözleri gündem oldu
Türkiye düşmanı rüşvetçi Bob Menendez gitti, yerine Ankara’ya sıcak bakan Ben Cardin geldi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu başkanlığını Menendez'den devralan kıdemli Cardin ayağının tozuyla Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi. Cardin’in F-16 konusundaki olumlu açıklaması, Menendez ve ekibinin moralini bozdu.