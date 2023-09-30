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Rüşvetçi Bob Menendez'in morali bozuk! Ben Cardin'in Türkiye sözleri gündem oldu

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Giriş: 30.09.2023 15:26
Türkiye düşmanı rüşvetçi Bob Menendez gitti, yerine Ankara’ya sıcak bakan Ben Cardin geldi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu başkanlığını Menendez'den devralan kıdemli Cardin ayağının tozuyla Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi. Cardin’in F-16 konusundaki olumlu açıklaması, Menendez ve ekibinin moralini bozdu.
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