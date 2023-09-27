’Casus’ Menendez hakim karşısında: 100 bin dolar kefelatle serbest

Menendez, özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar ve satışlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a yapılan askeri yardımlar ile Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler nedeniyle eleştirilere neden olmuştu.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.