ABD'de Türkiye düşmanı Senatör Menendez'e 400 bin dolarlık külçe altın rüşveti suçlaması
ABD Kongresinde Senatör Bob Menendez, Ermeni kökenli eşi aracılığıyla yaklaşık 400 bin dolar değerinde külçe altını rüşvet kabul etmekle suçlanıyor. Menendez, Türkiye düşmanlığı ile bilinmekteydi. Menendez, rüşvet suçundan yargılandığı davada 27 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. İşte detaylar...
NBC New York'un haberine göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Vergi Dairesinden (IRS) müfettişler, bankacılık suçlarından davası süren emlak devi ve eski banka yöneticisi Fred Daibes'ten Adalet Bakanlığından bağlantılarını kullanmak karşılığında rüşvet almakla suçlanan Menendez'i soruşturuyor.
New Jersey eyaleti Senatörü Menendez'in, yaklaşık 400 bin dolar değerinde külçe altını Ermeni kökenli eşi Nadine Arslanian aracılığıyla kabul ettiği öne sürülen soruşturma kapsamında Manhattan'daki federal yüksek jüri de tanıkların ifadelerini dinledi.
NBC Hukuk Analisti Danny Cevallos, federal yasalar çerçevesinde, Menendez'in yetkilerini kullanma vaadiyle rüşveti kabul ettiği kanıtlandığı durumda suçlu bulunacağını belirtti.
TÜRKİYE DÜŞMANI SENATÖR MENENDEZ!
Türkiye düşmanı Ermeni diaspora kuruluşu ANCA'nın tescilli destekçilerinden ABD'li senatör Bob Menendez'e rüşveti verdiği iddia edilen Daibes'in, eski başkanı olduğu "Mariner's Bank"tan 1,8 milyon dolar borç hakkındaki davanın hükmünün 2022'de üç kez ertelendiği vurgulanıyor.
Menendez, hakkındaki rüşvet soruşturması başladıktan sonra, külçe altınların ailesine 2020'de verildiğini açıklamıştı.
Ayrıca senatöre karşı yürütülen soruşturmalar arasında, sektörde tecrübesi olmamasına karşın ABD genelindeki helal sertifikasyonunu üstlenen Mısır merkezli startup firması "IS EG Halal"den ihaleyi kazanması karşılığında rüşvet alması da bulunuyor.
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ABD'li senatör Bob Menendez, rüşvet suçundan yargılandığı davada 27 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
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