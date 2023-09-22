ABD’de Türkiye düşmanı Senatör Menendez’e 400 bin dolarlık külçe altın rüşveti suçlaması

TÜRKİYE DÜŞMANI SENATÖR MENENDEZ!

Türkiye düşmanı Ermeni diaspora kuruluşu ANCA'nın tescilli destekçilerinden ABD'li senatör Bob Menendez'e rüşveti verdiği iddia edilen Daibes'in, eski başkanı olduğu "Mariner's Bank"tan 1,8 milyon dolar borç hakkındaki davanın hükmünün 2022'de üç kez ertelendiği vurgulanıyor.

Menendez, hakkındaki rüşvet soruşturması başladıktan sonra, külçe altınların ailesine 2020'de verildiğini açıklamıştı.