İsveç’te skandal! Başkan Erdoğan’a yönelik çirkin saldırıyı böyle hazırlamış! İsveç basını açıklamasını manşetten verdi

İsveç skandalların bir numaralı adresi haline geldi. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyulan ülkede polis koruması eşliğinde Başkan Erdoğan'a benzetilen bir maket yakıldı. İsveç'te yaşanan skandala Türkiye'den tepkiler peş peşe sürerken İsveç basını provokatörün eylemi nasıl hazırladığını anlattı.