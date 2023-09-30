İsveç'te skandal! Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıyı böyle hazırlamış! İsveç basını açıklamasını manşetten verdi
NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'te skandallar bitmek bilmiyor. İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi. İsveç basını ise provokatörün açıklamalarını manşetten verdi.
İsveç skandalların bir numaralı adresi haline geldi. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyulan ülkede polis koruması eşliğinde Başkan Erdoğan'a benzetilen bir maket yakıldı. İsveç'te yaşanan skandala Türkiye'den tepkiler peş peşe sürerken İsveç basını provokatörün eylemi nasıl hazırladığını anlattı.
İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki provokasyon, polis koruması altında gerçekleştirildi. İsveç'in NATO'ya girmesine karşı çıktığını söyleyen provokatör, Başkan Erdoğan aleyhinde konuşma da yaptı.
Türkiye'den İsveç'e tepkiler yağarken İsveç basını ise provokatörün açıklamalarını manşetine taşıdı. Başkan Erdoğan'a benzetilen bir bebeğin ateşe verilmesine Türkiye'nin tepki gösterdiğini belirten Aftonbladet, "Organizatörün istediği de buydu" ifadelerini kullandı.
"Gösteriyi gerçekleştiren Lucas Ljungkvist: 'O zaman orta bir hedefe ulaştım' diyor." ifadelerinin kullanıldığı haberde, TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğinin gündeme geleceği hatırlatıldı.
'İsveç'in başvurusunun en kısa sürede onaylanacağına dair umudumuz vardı' sözlerinin kullanıldığı haberde, NATO düşmanı olarak nitelendirilen Lucas Ljungkvist'in Başkan Erdoğan'ın 'gözüne son çiviyi çakmak istediği' yazıldı.
EYLEMİ BÖYLE HAZIRLAMIŞ
Lucas Ljungkvist'in "Hepsini tek başıma yaptım. Giydirdiğim, 180 santimetrelik Erdoğan'ı temsil eden bir bebeğim vardı. Lucas Ljungkvist, onu ateşe verdim" sözlerini manşetinden verdi.
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