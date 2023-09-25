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Haberler Galeri Bob Menendez'in skandal yüzü ortaya çıktı! Yunan medyasında büyük panik: Türkiye'ye F-16 satışını kim engelleyecek?

Bob Menendez'in skandal yüzü ortaya çıktı! Yunan medyasında büyük panik: Türkiye'ye F-16 satışını kim engelleyecek?

Türkiye düşmanlığı ile bilinen ABD'li senatör Bob Menendez ve karısının skandalları deşifre oldu. Washington Post, hem kendisinin hem de karısının ülkeyi satarak aldığı külçe külçe altınların fotoğraflarını paylaştı. ABD'li Senatör Bob Menendez ve karısının casusluk iddiası ABD basınını çalkalarken Yunanistan'da ise gündem yine F-16'lar oldu. Menendez'in istifasının ardından akıllarındaki tek soru Türkiye'ye F-16 satışını kim engelleyecek?

Sabah
Giriş Tarihi: 25.09.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 09:16
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Bob Menendez’in skandal yüzü ortaya çıktı! Yunan medyasında büyük panik: Türkiye’ye F-16 satışını kim engelleyecek?
Yunan ve Ermeni lobisine yakınlığı ile bilinen Türk düşmanı Bob Menendez'in skandalı ABD basınına bomba gibi düştü. Rüşvet aldığı gerekçesi ile ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından geçici olarak ayrılan Menendez'in 'casusluk' iddiası ABD gündemini sarsarken Yunan basınında ise tek gündem yine F-16 satışı oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bob Menendez’in skandal yüzü ortaya çıktı! Yunan medyasında büyük panik: Türkiye’ye F-16 satışını kim engelleyecek?

Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen Türk düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez'in skandalları ABD medyasını oldukça karıştırmış durumda. The Washington Post, günlerdir Menendez ve karısının ülkeyi satarak aldığı rüşvetin belgelerini yayımlıyor.

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Bob Menendez’in skandal yüzü ortaya çıktı! Yunan medyasında büyük panik: Türkiye’ye F-16 satışını kim engelleyecek?
2006'dan bu yana Senato'da görevli olan Menendez hakkındaki iddialarda, kendisi ev eşinin Mısır'a bilgi vermek karşılığında yüz binlerce dolar rüşvet aldığından bahsedildi.
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Bob Menendez’in skandal yüzü ortaya çıktı! Yunan medyasında büyük panik: Türkiye’ye F-16 satışını kim engelleyecek?
Washington Post'un iddialarına göre Menendez, aslen Mısırlı olan Wael Hanna ile kocasını Mısırlı istihbarat ve askeri yetkililerle tanıştırmak için çalışmış.
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Bob Menendez’in skandal yüzü ortaya çıktı! Yunan medyasında büyük panik: Türkiye’ye F-16 satışını kim engelleyecek?
3 maddelik federal iddianamaye göre söz konusu olayın mesajları da var. Mesajların içeriğinde silah satışı ile ilgili bilgiler de var.