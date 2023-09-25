Bob Menendez'in skandal yüzü ortaya çıktı! Yunan medyasında büyük panik: Türkiye'ye F-16 satışını kim engelleyecek?

Türkiye düşmanlığı ile bilinen ABD'li senatör Bob Menendez ve karısının skandalları deşifre oldu. Washington Post, hem kendisinin hem de karısının ülkeyi satarak aldığı külçe külçe altınların fotoğraflarını paylaştı. ABD'li Senatör Bob Menendez ve karısının casusluk iddiası ABD basınını çalkalarken Yunanistan'da ise gündem yine F-16'lar oldu. Menendez'in istifasının ardından akıllarındaki tek soru Türkiye'ye F-16 satışını kim engelleyecek?

Sabah Giriş Tarihi: 25.09.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 09:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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