Türk düşmanı Bob Menendez köşeye sıkıştı! Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları patlak verdi! Yunanistan’ın merak ettiği soru...

Menendez, "Başardığım her şey için, karşı çıkanlara ve beni küçümseyen herkese rağmen çalıştım. Bunun bugüne kadarki en büyük mücadele olacağının farkındayım ancak tüm süreç boyunca belirttiğim gibi, tüm gerçekler ortaya çıktığında sadece aklanacağıma değil, aynı zamanda New Jersey'in kıdemli senatörü olacağıma da kesinlikle inanıyorum." ifadelerini kullandı.