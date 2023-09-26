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Türk düşmanı Bob Menendez köşeye sıkıştı! Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları patlak verdi! Yunanistan'ın merak ettiği soru...
Türk düşmanı olarak bilinen senato üyesi Bob Menendez ve karısı Nadia'nın karıştığı yolsuzluk ve rüşvet skandallarının patlak vermesi sonrası ABD'de senatörün iyice köşeye sıkıştığı ifade edildi. Washington Post hakkındaki iddialara rağmen Menendez'in istifa etmediğine dikkat çekerken, Yunanistan tarafının ise F-16'larla ilgili merak ettiği bir soru var.
Giriş Tarihi: 26.09.2023 09:02Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 09:02