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Haberler Galeri Türk düşmanı Bob Menendez köşeye sıkıştı! Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları patlak verdi! Yunanistan'ın merak ettiği soru...

Türk düşmanı Bob Menendez köşeye sıkıştı! Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları patlak verdi! Yunanistan'ın merak ettiği soru...

Türk düşmanı olarak bilinen senato üyesi Bob Menendez ve karısı Nadia'nın karıştığı yolsuzluk ve rüşvet skandallarının patlak vermesi sonrası ABD'de senatörün iyice köşeye sıkıştığı ifade edildi. Washington Post hakkındaki iddialara rağmen Menendez'in istifa etmediğine dikkat çekerken, Yunanistan tarafının ise F-16'larla ilgili merak ettiği bir soru var.

Giriş Tarihi: 26.09.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 09:02
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Türk düşmanı Bob Menendez köşeye sıkıştı! Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları patlak verdi! Yunanistan’ın merak ettiği soru...

ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan New Jersey Senatörü Bob Menendez, hakkındaki "rüşvet" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Demokrat Senatör Menendez, basın toplantısında, konumunu Mısır hükümetine yardım etmek için kullandığı iddiasıyla federal savcılar tarafından kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.

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Türk düşmanı Bob Menendez köşeye sıkıştı! Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları patlak verdi! Yunanistan’ın merak ettiği soru...

Menendez, "Başardığım her şey için, karşı çıkanlara ve beni küçümseyen herkese rağmen çalıştım. Bunun bugüne kadarki en büyük mücadele olacağının farkındayım ancak tüm süreç boyunca belirttiğim gibi, tüm gerçekler ortaya çıktığında sadece aklanacağıma değil, aynı zamanda New Jersey'in kıdemli senatörü olacağıma da kesinlikle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Türk düşmanı Bob Menendez köşeye sıkıştı! Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları patlak verdi! Yunanistan’ın merak ettiği soru...

Öte yandan ABD basını ise son zamanlarda sürekli olarak Menendez'den bahsediyor. The Washington Post son haberinde Menendez'in her şeye rağmen istifa etmediğine vurgu yaptı.

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Türk düşmanı Bob Menendez köşeye sıkıştı! Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları patlak verdi! Yunanistan’ın merak ettiği soru...

Ancak Washington Post, Menendez'in iddiaları kesin bir dille reddetmesine rağmen basından soru almadığına da dikkat çekti.

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Türk düşmanı Bob Menendez köşeye sıkıştı! Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları patlak verdi! Yunanistan’ın merak ettiği soru...

Bunun yanı sıra çok sayıda yetkili, söz konusu iddianamenin adından 69 yaşındaki senatörü istifaya çağırmaya devam ediyor.