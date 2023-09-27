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Türkiye düşmanı Bob Menendez'in kirli planı ifşa oldu! Bakın balya balya parayı nasıl kaçırmış?
Uluslararası arenada Türkiye'nin her daim karşısında olan Bob Menendez yolsuzlukla suçlanıyor. Menendez'in 30 yıl boyunca balya balya paraları nasıl kaçırdığı merak konusu oldu. The Washington Post, Menendez'in etik bir yasa boşluğundan yararlandığını ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 27.09.2023 13:54Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 13:54