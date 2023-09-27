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Haberler Galeri Türkiye düşmanı Bob Menendez'in kirli planı ifşa oldu! Bakın balya balya parayı nasıl kaçırmış?

Türkiye düşmanı Bob Menendez'in kirli planı ifşa oldu! Bakın balya balya parayı nasıl kaçırmış?

Uluslararası arenada Türkiye'nin her daim karşısında olan Bob Menendez yolsuzlukla suçlanıyor. Menendez'in 30 yıl boyunca balya balya paraları nasıl kaçırdığı merak konusu oldu. The Washington Post, Menendez'in etik bir yasa boşluğundan yararlandığını ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 27.09.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 13:54
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Türkiye düşmanı Bob Menendez’in kirli planı ifşa oldu! Bakın balya balya parayı nasıl kaçırmış?

ABD'de "rüşvet almakla" suçlanan ve Türkiye karşıtlığı tutumlarıyla bilinen New Jersey Senatörü Bob Menendez'e kendi partisine bağlı Kongre üyeleri tarafında istifa çağrıları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye düşmanı Bob Menendez’in kirli planı ifşa oldu! Bakın balya balya parayı nasıl kaçırmış?

Hakkındaki suçlamalardan sonra Menendez'e istifa çağrısı yapan Demokrat partili senatör sayısı 3'e çıktı.

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Türkiye düşmanı Bob Menendez’in kirli planı ifşa oldu! Bakın balya balya parayı nasıl kaçırmış?

Demokrat senatörler Ohio'dan Sherred Brown ve Vermon'tan Peter Welch, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle Menendez'e istifa etmesi çağrısında bulundu.

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Türkiye düşmanı Bob Menendez’in kirli planı ifşa oldu! Bakın balya balya parayı nasıl kaçırmış?

Ohio Senatörü Brown, yayınladığı kısa açıklamada, "Senatör Menendez halkın güvenini kaybetti ve ABD Senatosu'ndan istifa etmeli." cümlelerini paylaştı.

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Türkiye düşmanı Bob Menendez’in kirli planı ifşa oldu! Bakın balya balya parayı nasıl kaçırmış?

Vermont Senatörü Welch de, Senato resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Menendez'in masumiyet karinesi hakkına sahip olduğunu ancak aynı zamanda New Jersey halkı ve ABD Senatosunun da etkili bir Senatöre sahip olma hakkı bulunduğunu dile getirdi.