Türkiye düşmanı Bob Menendez’in kirli planı ifşa oldu! Bakın balya balya parayı nasıl kaçırmış?

Vermont Senatörü Welch de, Senato resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Menendez'in masumiyet karinesi hakkına sahip olduğunu ancak aynı zamanda New Jersey halkı ve ABD Senatosunun da etkili bir Senatöre sahip olma hakkı bulunduğunu dile getirdi.