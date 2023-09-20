Başkan Erdoğan açıkladı Miçotakis’in planı suya düştü! Yunanistan nefesini tuttu kritik görüşmeyi bekliyor

SON DÖNEMDEKİ EN KRİTİK TEMAS

Son dönemde ikili ilişkilerde pozitif bir havanın hakim olduğu Yunanistan iki liderin yapacağı toplantıyı büyük bir merakla bekliyor. Bugün Türkiye saati ile saat 18:00 sularında gerçekleşmesi beklenen görüşme, Yunan medyasında son dönemde Erdoğan ve Miçotakis arasındaki en kritik temas olarak yorumlandı.

İki liderin ilk olarak 18 Eylül'de bir araya gelmesi planlanıyordu, ancak geçen hafta Yunanistan'da meydana gelen yıkıcı sel felaketinin ardından görüşme ertelenmişti