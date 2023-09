Başkan Erdoğan açıkladı Miçotakis’in planı suya düştü! Yunanistan nefesini tuttu kritik görüşmeyi bekliyor

ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS'İN VERMEK İSTEDİĞİ MESAJ

İki liderin son bir kaç ay içinde gerçekleşen ikinci temasının Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin ne kadar ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu yazan Liberal.gr ise haberinde şu ifadelere yer verdi: "Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin iki boyutu var ve her ikisi de stratejik. Birincisi sembolik boyut: Yani iki lider her fırsatta, her fırsatta bir araya gelmeye kararlı. İkincisi ise maddi boyut: Liderler başlamak üzere olan sürecin siyasi denetiminin en üst düzeyde olacağı mesajını vermek istiyor. İşler yolunda giderse, bu anlamlı bir müzakere yapılmasını ve Ege'deki iyi havanın korunmasını sağlayacaktır."