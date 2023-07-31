Dünyanın gözü tekrardan Başkan Erdoğan'da! BM Koordinatörü: Tahıl anlaşması can simidiydi! Ukrayna'daki siviller için yardım çağrısı...
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve çok sayıda ülke, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Türkiye, BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda uzatılmasındaki inisiyatifi dolayısıyla Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırmıştı. Tahıl anlaşmasının sona ermesinin adından, dünyanın gözü tekrardan Başkan Erdoğan'a çevrildi. Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown, Ukrayna'da, son saldırıların ardından daha fazla sivilin yardıma ihtiyacı olduğunu, insani durumun daha da kötüleştiğini söyledi. Öte yandan Brown, Tahıl anlaşmasının savaş için bir "can simidi" olduğunu da vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown, Ukrayna'da, son saldırıların ardından daha fazla sivilin yardıma ihtiyacı olduğunu, insani durumun daha da kötüleştiğini söyledi.
Brown, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısına çevrim içi katılarak, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Ukrayna'yı geçen hafta ziyaret ettiğini belirten Brown, Odessa ve Mıkolayiv şehirlerinde "Rus saldırılarından kaynaklanan tahribatın büyüklüğünden" bahsetti.
Özellikle Odessa'nın, BM insani yardımlarının bölgeye ulaşması için çok önemli olduğunu ve şehirde çok sayıda BM çalışanı bulunduğunu dile getiren Brown, son birkaç hafta içinde gerçekleşen saldırılarda Odessa Limanı'nın ve şehrin merkezindeki BM ofisine birkaç yüz metre mesafedeki katedralin hedef alındığını vurguladı.
BM Koordinatörü, Ukrayna'da sivil amaçlar için kullanılan altyapıların hedef alınmasının, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sona ermesinin "hemen ardından gerçekleştiğine" işaret etti.
"TAHIL ANLAŞMASI CAN SİMİDİYDİ"
Denise Brown, söz konusu tahıl anlaşmasıyla ilgili "Bu her iki taraf için de bir cankurtaran halatıydı. Dünyanın her yerindeki aç insanlar ve Ukrayna çiftçileri için bir can simidiydi." dedi.
Brown, Ukrayna'da havaların çok hızlı soğuduğuna dikkati çekerek yardıma ihtiyacı olan sivillerin sayısının artacağını, 2023 sonuna kadar 3,9 milyar dolar bütçeye ihtiyaç duyulacağını kaydetti.
TÜRKİYE'NİN KARADENİZ TAHIL ANLAŞMASI'NDAKİ ETKİN ROLÜ!
Küresel gıda krizinin çözümü için Ankara'nın koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.
Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirilmişti.
Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın sona ermesinin ardından dünyada gözler tekrardan Başkan Erdoğan'ın üzerine çevrildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Griffiths, tahıl anlaşması konusunda Türkiye'nin "büyük, etkileyici bir savunucu ve diplomatik aktör" olduğunu vurgulamıştı.
BM Genel Sekreter Yardımcısı, söz konusu anlaşmanın uzatılması konusunda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesini de gündeme getirmişti.
BM, PAKİSTAN'DA 54 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SALDIRININ SORUMLULARININ BULUNMASINI İSTEDİ
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Gurerres'in, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, dün koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıyı "güçlü bir şekilde kınadığını" belirtti.
Günlük basın toplantısında konuşan Haq, "Genel Sekreter, Pakistan makamlarını sorumluları adalete teslim etmeye çağırıyor. Sivillere yönelik tüm terör olaylarını ve kasıtlı hedefli saldırıları kınıyor." dedi.
Sözcü Yardımcısı, Guterres'in, hayatını kaybeden 54 kişinin yakınlarına "başsağlığı" ve yaralanan 83 kişiye "acil şifa" dileklerini iletti.
Farhan Haq, öte yandan, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin bugün erken saatlerde Uluslararası Göç Örgütünden insani yardım taşıyan 10 tırın Türkiye üzerinden Suriye'ye giriş yaptığını duyurdu.
Tırların barınma ihtiyacına yönelik malzeme taşıdığını belirten Haq, gelecek günlerde, Türkiye ile Suriye sınırındaki Öncüpınar (Bab al Salam) sınır kapısından ek geçişlerin planlandığı bilgisini paylaştı.
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