İsrail'den dikkat çeken seçim analizi: Türkler Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor | Dünyanın gözü 14 Mayıs seçimlerinde
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kalırken, Dünya basını Türkiye'deki seçimlerini yakından takip ediyor. Batı medyası Başkan Erdoğan düşmanlığını tüm hızıyla körüklerken, İsrail basınından dikkat çeken bir analiz geldi. Haaretz'in analizinde "Pek çok Türk Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor." denildi.
İsrailli Haaretz, "Pek çok Türk'ün Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor" başlıklı bir analiz yayınladı.
Erdoğan'ın özellikle ekonomi konularında başarı sicili olduğunu söyleyen gazete, göreve geldiği ilk yıllarda olağanüstü bir büyüme sağladığına dikkat çekti.
Türkiye'yi ürünleri kalitesiz ve neredeyse hiç silah sanayisi olmayan bir ülkeden büyük bir sanayi gücüne dönüştürdüğünü belirtti.
Türk seçmenin Erdoğan'dan başka alternatif görmediğini yazdı.
DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERDE
14 Mayıs'a günler kala Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dünyanın da sıklıkla gündeme getirdiği bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, The Washginton Post daha aylar öncesinde '2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de olacak' manşetini atarken geçtiğimiz günlerde The Economist de buna benzer bir başlıkla "Dünyanın en önemli seçimi" diyerek bir haber yayımladı.
Dünyanın nefesini tuttuğu bu seçimin niçin bu kadar önemli olduğu ile ilgili ise Avrupa basınında bir analize yer verildi.
Haberde Türkiye'nin 'eksen devlet' olduğuna dikkat çekildi. Bunun çok önemli bir devlet terimi olduğuna vurgu yapılırken bu terimin siyasi, askeri, ekonomik ya da düşünsel stratejik varlıklara sahip olan bir ulusu ifade ettiğinden bahsedildi.
Eksen devletler kendilerini büyük güçlerin çıkar alanlarının kesiştiği konumlarda bulurlar. Bu nedenle de Türkiye oldukça önemli bir devlet konumuna geliyor.
Dünyanın çok kutuplu bir döneme girdiğinden bahsedilen haberde '"Türkiye gibi önemli noktada bulunan devletlerin tercihleri giderek daha önemli hale geldi. Şu anki belirsiz dünya düzeninde Türkiye'nin ne tarafta olacağı daha önce hiç olmadığı kadar önemli" denildi.
2. Dünya Savaşı'ndan beri Türkiye'nin Batı ittifakının önemli bir üyesi olduğundan bahsedilen haberde Türkiye'nin son zamanlarda Batı'dan uzaklaşarak Rusya ile yakınlaştığından bahsedildi.
Gizli bir toplantının yapıldığından bahsedilen haberde, Türkiye'nin Batı blokundan ayrılması durumunda olabilecek endişelerin masaya yatırıldığına yönelik bilgiler verildi.
Türkiye'nin birkaç yıl önce Rusya'dan S-400 almasının Batı ve ABD ile olan ilişkileri olumsuz bir duruma soktuğundan bahsedilen haberde "Paris'ten Washington'a, Moskova'dan Pekin'e dünyanın belli başlı başkentleri, Ankara'da iktidarı kimin alacağını merak ediyor" denildi.
"Türkiye'nin stratejik konumu, küresel siyasette her zaman çok önemli olmuştur" denilen haberde "Türkiye en kritik noktalarda bulunarak pek çok güç dengesi kontrol ediyor" ifadelerine yer verildi.
Konumdan bahsedilen haberde "Türkiye, Ortadoğu ülkesi değildir; aynı zamanda bir Balkan, Kafkas ve Doğu Akdeniz ülkesdir. Sahip olduğu Çanakkale ile İstanbul Boğazları, Karadeniz Havzası ülkelerini dünyaya bağlayan tek su yoludur" denildi.
Ekonomiden de bahsedilen haberde "Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye, İslam dünyasının önemli bri üyesi ve Anadolu'nun Çin'in kalbine uzanan bir ülke" sözlerine yer verildi.
Bu kadar önemli bir ülkenin liderinin Türk dünyasının da lideri olduğuna dikkat çekilirken, "Bu nedenle de hiçbir ülke bu geniş coğrafyada Türkiye'ye hesaba katmadan hareket edemez" ifadelerinde bulunuldu.
Türkiye'nin Batı ile ilişkilerine de değinilen haberde Avrupa Birliği'ne (AB) Türkiye'nin yıllardır girmemiş olmasından bahsedilerek "AB Türkiye'ye anlamlı bir kapı açmıyorsa, Türkiye'den de bir şey beklemesi doğru olamyacaktır" denildi.
Haberin sonunda ise "Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri yalnızca Türkiye için değil, dünya siyaseti için çok önemlii. Seçimlerin akıbeti Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini belirleyecek" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TARIM KREDİ MARKETlerinde indirimsiz ürün kalmadı! Ucuzluk başladı! Sucuk, Tereyağı, peynir, et, şeker, çay, tuvalet kağıdı...
- B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? 2023 125 cc motor modelleri ve fiyatları... Honda CB250R, CB650R, PCX 125!
- Sürücülerin kabusu oldu! Geceleri ortaya çıkıp yola fırlıyor
- Şebnem Bursalı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı hayatı ve kariyeri!
- HOLLANDA SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE! 14 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları…
- Jandarma uzman erbaş atama tarihleri 2023 | 500 JGK Uzman Erbaş alımı tayinleri ne zaman, göreve hangi tarihte başlayacaklar?
- ALMANYA 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları açıklandı mı, oy oranları… Yüzde kaç oy aldı?
- Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 HAKİMLİK MÜLAKAT sonuç sorgulama ekranı!
- EYÜPSULTAN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- SULTANBEYLİ 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- ÇEKMEKÖY 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Milan - Inter maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Milan - Inter maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?