10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Dün neyse bugün de aynı… Türkiye her dönem neden hedef alınıyor? Türkiye üzerine oynanan oyunlar | ANALİZ
Tarihi boyunca iktisadi gelişim kaydettiği, kaynaklarını çeşitlendirdiği, bölgesindeki hadiselerle ilgili söz sahibi olmak istediğinde hedefi oldu saldırıların Türkiye. Türlü planlarla her dönem önü kesilmek istendi bu ülkenin insanlarının... Ve şimdi 2023 seçimlerine giden süreçte de benzer bir durum yaşanıyor. İşte dünden bugüne ne yapılmak istendiğini mercek altına alan analiz haberimiz...