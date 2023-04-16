Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan bir kardeşlik! Erdoğan’ın bir araya getirdiği Türk dünyası | ANALİZ

Orta Asya'dan, Balkanlar'a kadar yüzlerce yıl hüküm sürmüş Türk devletleri, özellikle Sovyetlerin politikalarıyla zaman içinde ayrı düştü. Balkanlar, Orta Asya ve Kıbrıs'ta Türk kimliği silinmeye çalışıldı. Uzun yıllar baskılara karşı direnen Türk dünyasının bugün ise en büyük umudu Türkiye...

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