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Japonya’da 5.2 büyüklüğünde deprem: 4 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2023
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Japonya’da 5.2 büyüklüğünde deprem: 4 yaralı

Japonya’da merkez üssü Chiba’da 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde 4 kişi yaralandı. Japonya Meteoroloji Ajansı, Chiba ve çevresindeki eyaletlerde önümüzdeki 1 hafta boyunca şiddeti 5'e varan yeni depremlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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