11 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kılıçdaroğlu'nu Almanya'dan üzen haber! Başkan Erdoğan'a büyük destek! Alman basını böyle yazdı

Kılıçdaroğlu'nu Almanya'dan üzen haber! Başkan Erdoğan'a büyük destek! Alman basını böyle yazdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
ABONE OL
Kılıçdaroğlu’nu Almanya’dan üzen haber! Başkan Erdoğan’a büyük destek! Alman basını böyle yazdı

Artan oranda seçmenin, Almanya'da sandığa giderek oyunu kullandığı belirtildi. Yüksek katılımdan Kılıçdaroğlu'nun fayda sağlanmasının beklenmediği, desteğin Başkan Erdoğan'a yönelik olduğu vurgulandı.

Almanya'da, 14 Mayıs seçimleri için 27 Nisan'da başlayan cumhurbaşkanı ve milletvekili oy verme işlemi sona erdi. Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşları, sandığa yoğun ilgi gösterdi. Ülkede sandık sayısı artırıldı.

ALMANYA'DA YOĞUN İLGİ
Alman basınından Frankfurter Allgemeine (FAZ) gazetesi, "Almanya'da rekor katılım" diye yazdı.

ÇOĞUNLUK ERDOĞAN'I DESTEKLEDİ
Haberde, "Daha önce hiç bu yılki kadar çok Türk, Almanya'da oy kullanmamıştı. Çoğunluk Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi." denildi.

Yurt dışında yaşayan ve sandığa giden Türk seçmenlerin oranının yüzde 53 düzeyine ulaştığı kaydedildi.

"REKOR KATILIMLA SANDIĞA GİTTİLER"
14 Mayıs seçim gününe kadar sınır kapılarında, limanlarda ve havalimanlarında oy kullanılabileceği ifade edildi ve şunlar aktarıldı:

Almanya'da yaşayan Türkler, rekor bir katılımla sandığa gitti. Berlin'deki Türkiye Büyükelçiliği'ne göre, Almanya'da kayıtlı 1,5 milyon seçmenin 732 bini salı akşamına kadar oy kullandı. Katılım yüzde 48,8 oldu.

Bu, yüzde 45,7 olan 2018 cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine göre üç puan daha fazla.

"ERDOĞAN'A OY VERME EĞİLİMİNDELER"
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Almanya'daki yüksek katılımından yarar sağlanmasının beklenmediği, söz konusu ülkedeki Türk kökenli insanların mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme eğiliminde olduğu vurgulandı.

Erdoğan'ın, 2018 seçimlerinde oyların neredeyse yüzde 65'ini aldığı hatırlatıldı.

Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi! MOSKOVA'DA 4'LÜ SURİYE ZİRVESİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA