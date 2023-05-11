Kılıçdaroğlu’nu Almanya’dan üzen haber! Başkan Erdoğan’a büyük destek! Alman basını böyle yazdı

"REKOR KATILIMLA SANDIĞA GİTTİLER"

14 Mayıs seçim gününe kadar sınır kapılarında, limanlarda ve havalimanlarında oy kullanılabileceği ifade edildi ve şunlar aktarıldı:

Almanya'da yaşayan Türkler, rekor bir katılımla sandığa gitti. Berlin'deki Türkiye Büyükelçiliği'ne göre, Almanya'da kayıtlı 1,5 milyon seçmenin 732 bini salı akşamına kadar oy kullandı. Katılım yüzde 48,8 oldu.



Bu, yüzde 45,7 olan 2018 cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine göre üç puan daha fazla.