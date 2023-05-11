Kılıçdaroğlu'nu Almanya'dan üzen haber! Başkan Erdoğan'a büyük destek! Alman basını böyle yazdı
Artan oranda seçmenin, Almanya'da sandığa giderek oyunu kullandığı belirtildi. Yüksek katılımdan Kılıçdaroğlu'nun fayda sağlanmasının beklenmediği, desteğin Başkan Erdoğan'a yönelik olduğu vurgulandı.
ALMANYA'DA YOĞUN İLGİ
Alman basınından Frankfurter Allgemeine (FAZ) gazetesi, "Almanya'da rekor katılım" diye yazdı.
ÇOĞUNLUK ERDOĞAN'I DESTEKLEDİ
Haberde, "Daha önce hiç bu yılki kadar çok Türk, Almanya'da oy kullanmamıştı. Çoğunluk Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi." denildi.
Yurt dışında yaşayan ve sandığa giden Türk seçmenlerin oranının yüzde 53 düzeyine ulaştığı kaydedildi.
"REKOR KATILIMLA SANDIĞA GİTTİLER"
14 Mayıs seçim gününe kadar sınır kapılarında, limanlarda ve havalimanlarında oy kullanılabileceği ifade edildi ve şunlar aktarıldı:
Almanya'da yaşayan Türkler, rekor bir katılımla sandığa gitti. Berlin'deki Türkiye Büyükelçiliği'ne göre, Almanya'da kayıtlı 1,5 milyon seçmenin 732 bini salı akşamına kadar oy kullandı. Katılım yüzde 48,8 oldu.
Bu, yüzde 45,7 olan 2018 cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine göre üç puan daha fazla.
"ERDOĞAN'A OY VERME EĞİLİMİNDELER"
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Almanya'daki yüksek katılımından yarar sağlanmasının beklenmediği, söz konusu ülkedeki Türk kökenli insanların mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme eğiliminde olduğu vurgulandı.
Erdoğan'ın, 2018 seçimlerinde oyların neredeyse yüzde 65'ini aldığı hatırlatıldı.
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