Türkiye’deki seçim dünya basınında! NPR’den dikkat çeken analiz: Yarım asırı belirleyecek dönüm noktası! Yunan gazeteden skandal manşet

'TANSİYON GİDEREK YÜKSELİYOR'

Fransız radyosu rfi, 'Seçmenlerin Erdoğan'dan beklentileri neler?' başlığını tercih ettiği haberde, 14 Mayıs'a üç haftadan az bir süre kala tansiyonun giderek yükseldiği Türkiye'de çok önemli bir oylamanın gerçekleşeceği yorumunu yaptı. Radyo, sandıktan nasıl bir sonuç çıkacağının şimdilik bilinmediğini aktarıp 85 milyon Türkün cumhurbaşkanını seçeceğini bildirdi.

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi, son anketlerin en azından başabaş bir yarış gösterdiğini kaydedip henüz hiçbir şeye karar verilmediği yorumunu yaptı.

Rus haber ajansı RIA, Türkiye'deki anketlerin cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turu işaret ettiğini belirtti.