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Türkiye'deki seçim dünya basınında! NPR'den dikkat çeken analiz: Yarım asırı belirleyecek dönüm noktası! Yunan gazeteden skandal manşet

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Türkiye’deki seçim dünya basınında! NPR’den dikkat çeken analiz: Yarım asırı belirleyecek dönüm noktası! Yunan gazeteden skandal manşet

Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. ABD'den Rusya'ya, Fransa'dan Almanya ve İran'a dünya Türkiye'yi izliyor, son birkaç haftada yapılan anketlerin sonuçları ise fazlasıyla dikkat çekici. Seçim için geri sayım sürerken ABD merkezli NPR'den bir analiz geldi. Yunan basını ise skandal bir manşet ile okurlarının karşısına çıktı.

Dünya Ankara'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Türkiye'yi mercek altına alan NPR, dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Washington, D.C. merkezli NPR 'Türkiye'deki muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmek için bir araya geldi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Muhalefet ittifakını oluşturan partilerin ortak noktalarının az olduğuna dikkat çeken NPR şu değerlendirmede bulundu;

'Önümüzdeki ay yapılacak seçimlerde Türkiye'nin güçlü cumhurbaşkanını devirmek için koalisyon oluşturan partilerin pek az ortak noktası var, ancak ortak bir hedef etrafında toplanmaya çalışıyorlar.'

'Muhalefetin Rusya politikası nedir?' sorusuna yanıt arayan Middle East Eye (MEE), 'Türk muhalif kaynaklar MEE'ye Kılıçdaroğlu hükümetinin Moskova ile ilişkilerini koparmayacağını ve Ukrayna'da dengeli tavrı sürdüreceğini söyledi' dedi.

Haberde 'ABD Başkanı Joe Biden ne kadar isterse istesin, muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığını kazanması durumunda Türkiye'nin Rusya'ya yönelik politikasının ana hatlarını değiştirmesi pek olası değil' ifadelerine yer verildi.

YUNAN BASININDAN SKANDAL MANŞET

Yunan basını ise seçimlere kısa bir süre kala Ankara'nın Ege'deki tansiyonu artırdığı iddiasını sayfalarına taşıdı.

'Çavuşoğlu kışkırtıyor' başlığını atan In.gr, Çavuşoğlu'nun Ege'de mülkiyeti belirsiz adaların ve adacıkların olduğunu söylediğini aktardı.

Haberde 'Türkiye'deki ölümcül depremlerin ardından Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler önemli ölçüde düzelmiş olabilir, ancak görünen o ki Türk yetkililer provokasyonları yavaş yavaş yeniden başlattı' ifadelerine yer verildi.

'Mevlüt Çavuşoğlu: Ege'de mülkiyeti belirsiz adacıklar ve kayalık adacıklar var' başlığını atan Proto Thema, 'Görünüşe göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın statüsü tartışmalı adalar tartışmasını sürdürerek, son aylardaki dostluk saldırısından önceki üsluba geri döndü' dedi.

Ethnos da Çavuşoğlu'nun açıklamalarına geniş yer verdi. 'Çavuşoğlu Ege'de mülkiyeti belirsiz adalarda ısrar ediyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Ta Nea ise şu değerlendirmede bulundu;

'Türk Dışişleri Bakanı, sahibi belirsiz küçük adalar ve adacıklar konusuna ısrarla geri dönüyor.'

TÜRKİYE'DEKİ SON SEÇİM ANKETLERİ ULUSLARARASI MEDYADA

ABD'den Rusya'ya, Fransa'dan Almanya ve İran'a dünya Türkiye'yi izliyor, son birkaç haftada yapılan anketlerin sonuçları ise fazlasıyla dikkat çekici.

Türkiye'nin tarihi seçimine artık yalnızca 18 gün kaldı, adaylar ve partiler kampanyalarına hız verdi. Ardı ardına birçok şehirde mitingler gerçekleşirken, uluslararası medyanın seçime ilgisi devam ediyor. ABD'den Fransa'ya, Rusya'dan Almanya'ya birçok yayın organı, son anketleri ve seçimin muhtemel sonuçlarını sayfalarına taşıdı.

Al Jazeera English, yayımladığı 13 dakikalık video haberinde 'Türk seçimleri neden Erdoğan için büyük bir test?' diye sordu, 20 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'nı 'dev bir siyasi çehre' olarak tanımladı.

Forbes dergisi, 'Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun Alevi deklarasyonuna karşı hamlesi ortaya çıktı' başlıklı haberinde muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı Alevi videosuna değindi. Dergiye göre, restore edilen Sultanahmet Camii'nin yeniden açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte Aleviler için atılan olumlu adımları hatırlattı. Erdoğan ayrıca muhalefet bloğunun Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmayı teklif ettiğini de gündeme getirdi.

Fransız Le Monde gazetesi ise, muhalefet bloğunun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı 'Alevi' videosunun sosyal medyada viral olduğunu yazdı. Gazeteye göre, tüm platformlarda 100 milyondan fazla izlenen videosuyla Kılıçdaroğlu büyük bir tabuyu yıktı.

'TANSİYON GİDEREK YÜKSELİYOR'
Fransız radyosu rfi, 'Seçmenlerin Erdoğan'dan beklentileri neler?' başlığını tercih ettiği haberde, 14 Mayıs'a üç haftadan az bir süre kala tansiyonun giderek yükseldiği Türkiye'de çok önemli bir oylamanın gerçekleşeceği yorumunu yaptı. Radyo, sandıktan nasıl bir sonuç çıkacağının şimdilik bilinmediğini aktarıp 85 milyon Türkün cumhurbaşkanını seçeceğini bildirdi.

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi, son anketlerin en azından başabaş bir yarış gösterdiğini kaydedip henüz hiçbir şeye karar verilmediği yorumunu yaptı.

Rus haber ajansı RIA, Türkiye'deki anketlerin cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turu işaret ettiğini belirtti.

Bir diğer Rus haber ajansı InterFAX, yayımlanan son anketlerden ikisine göre Erdoğan'ın ikinci turda rakibi Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu abonelerine geçti.

Rusça haber sitesi Absatz, 'Kavşaklarda başkanlar değişmez: Türkiye'deki seçimlerde Erdoğan neden kazanabilir?' başlıklı haberinde, seçmenlerin bir kısmının sandıkta fikrini değiştirip Erdoğan'a destek vereceği yorumuna yer verdi. Rus siyasi analist Karine Gevorgyan, Erdoğan'ın ilk turda ipi göğüsleyebileceğini söyledi.

İran haber ajansı Tasnim ise, 'Yaklaşan seçimler Türkiye'nin önümüzdeki yarım asırlık kaderini belirleyecek' diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer veren Tasnim, 14 Mayıs'a günler kala hassas cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türkiye'nin yalnızca beş yıllık geleceğini netleştirmeyeceği yorumuna yer verdi. Ajans, Erdoğan'ın "Yaklaşan seçimler, ülkemizin sadece beş yıllık geleceğini değil, önümüzdeki yarım asrı da belirleyecek bir dönüm noktasıdır" cümlesini aktardı.

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