İngilizlerden dikkat çeken seçim analizi: Erdoğan'ın kazanacağını öngörüyoruz
14 Mayıs'ta Türkiye'de gerçekleştirilecek olan seçimler dünya tarafından da yakından takip ediliyor. Yunan basınının ardından Londra merkezli dergi The Economist ile aynı çatı altında bulunan Economist Araştırma Birimi dikkat çeken bir analiz yayınladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyundaki profilinin güçlü oluşuna değinilen analizde, "Erdoğan'ın yeniden seçileceğini öngörüyoruz" ifadesine yer verildi.
Londra merkezli dergi The Economist'in araştırma ve analiz bölümü olan Economist Araştırma Birimi (EIU) 14 Mayıs'taki seçimlere dair bir değerlendirmede bulundu.
Economist Intelligence Unit'in (Economist Araştırma Birimi) kıdemli araştırmacıları Agathe Demarais ve Adeline VanHoutte, "Yarışın mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında olduğuna şüphe yok" değerlendirmesinde bulundu.
'ERDOĞAN'IN YENİDEN SEÇİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyundaki profilinin güçlü oluşuna ve medya üzerindeki ağırlığına değinilen analizde, "Erdoğan seçim yaklaştıkça maaş artışı ve düşük kredi faizi gibi bir dizi somut adımlar atarak 'seçim ekonomisi' taktiğini kullanıyor. EIU, muhafazakar seçmenlerin çoğunun desteğini elinde tutan Erdoğan'ın yeniden seçileceğini öngörüyor" denildi.
ERDOĞAN'IN RAKİBİ EKONOMİK PARAMETRELER
Erdoğan'ın bu avantajına rağmen; sıra dışı maliye politikası, yüksek enflasyon, düşen alım gücüyle "sendeleyen/bocalayan" bir ekonomiyi yönetmeye çalışmasının Erdoğan için seçimi zorlaştıran etmenler olduğu kaydedildi. Bunlara ek olarak da Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin belirsizlik oluşturduğunun altı çizildi.
Seçimi kazanmaları halinde Batı eksenli bir politika izleyeceğini yayımladıkları "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"yle de deklare eden Millet İttifakı'na, yabancı basın ciddi destek veriyordu. Ancak son dönemlerde, Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkaran analizlerde ciddi anlamda düşüş yaşanıyor. Altılı masanın ilk günlerde estirdiği "kazanacağız" rüzgarının, uluslararası basında da dindiği görülüyor.
Erdoğan ve kabinesinin deprem bölgesinde 7/24 gösterdiği çaba, atılan temeller; ekonomide emekliler başta olmak üzere açıklanan reformlar, Kılıçdaroğlu'nun gafları, Millet İttifakı'nın dağınık görüntü vermesi, Muharrem İnce'yle girilen soğuk savaş gibi sebepler, kararsız seçmenlerin Cumhur İttifakı'na yönelmesini sağladı. Bu son anket sonuçlarına da yansıdı.
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