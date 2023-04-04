İngilizlerden dikkat çeken seçim analizi: Erdoğan’ın kazanacağını öngörüyoruz

ERDOĞAN'IN RAKİBİ EKONOMİK PARAMETRELER

Erdoğan'ın bu avantajına rağmen; sıra dışı maliye politikası, yüksek enflasyon, düşen alım gücüyle "sendeleyen/bocalayan" bir ekonomiyi yönetmeye çalışmasının Erdoğan için seçimi zorlaştıran etmenler olduğu kaydedildi. Bunlara ek olarak da Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin belirsizlik oluşturduğunun altı çizildi.