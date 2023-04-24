"Mandacı" 7'li koalisyon için İngiliz gazeteciden dikkat çeken analiz: ABD, AB ve NATO'yu memnun etme peşindeler

"MUHALEFETİN BİRLEŞECEĞİ TEK NOKTA BATI'YA TESLİMİYET OLUR"

Siyasi olarak mutlak bir farklılık içinde bulunan 7'li koalisyonun, iktidara gelmesi halinde fikir birliği sağlayabilmelerinin çok uzak bir ihtimal olduğuna dikkat çeken MEE, onları birleştiren tek fikrin Türkiye'nin halihazırda elinin oldukça güçlü olduğu ABD, AB ve NATO konularında geri çekilmeleri olduğunu vurguladı.

"ERDOĞAN'IN YOKLUĞU FELAKET OLUR"

Türkiye'nin Orta Doğu'da, ABD, Çin ve Rusya'nın da dahil olduğu bir dizi gerilimin içinde bir denge oluşturduğunu söyleyen MEE, Ankara'nın bölgede müttefiklerini korumak için güç konuşlandıran bir oyuncu olmasının önemine dikkat çekti.

Orta Doğu'da, Türkiye gibi bağımsız politika izleyen, güçlü ülkelere ihtiyaç olduğunun belirtildiği analizde "Erdoğan'ın kaybetmesi yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge için bir felaket olur" cümleleri kullanıldı.