Koalisyon, siyasi kriz, istikrarsızlık… Koalisyon ne demek? Koalisyon hükümetleri ne kaybettirdi? | ANALİZ

Türkiye geçmişte koalisyonlar nedeniyle ağır bedeller ödedi. Ülke ekonomisi yerle bir oldu terörle mücadele aksadı. Halkın payına ise yokluk ve yoksulluk düştü. Yaraların sarılması ise yıllar aldı. Koalisyon dönemlerinde neler yaşandı? Koalisyonlar nasıl kuruldu? Nasıl dağıldı? Detaylar Merve Özkan'ın analiz haberinde...

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