18 Nisan 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Koalisyon, siyasi kriz, istikrarsızlık… Koalisyon ne demek? Koalisyon hükümetleri ne kaybettirdi? | ANALİZ
Türkiye geçmişte koalisyonlar nedeniyle ağır bedeller ödedi. Ülke ekonomisi yerle bir oldu terörle mücadele aksadı. Halkın payına ise yokluk ve yoksulluk düştü. Yaraların sarılması ise yıllar aldı. Koalisyon dönemlerinde neler yaşandı? Koalisyonlar nasıl kuruldu? Nasıl dağıldı? Detaylar Merve Özkan'ın analiz haberinde...