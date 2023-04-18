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Koalisyon, siyasi kriz, istikrarsızlık… Koalisyon ne demek? Koalisyon hükümetleri ne kaybettirdi? | ANALİZ

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Giriş: 18.04.2023 12:50
Türkiye geçmişte koalisyonlar nedeniyle ağır bedeller ödedi. Ülke ekonomisi yerle bir oldu terörle mücadele aksadı. Halkın payına ise yokluk ve yoksulluk düştü. Yaraların sarılması ise yıllar aldı. Koalisyon dönemlerinde neler yaşandı? Koalisyonlar nasıl kuruldu? Nasıl dağıldı? Detaylar Merve Özkan'ın analiz haberinde...
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