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Yunan basınından seçim analizi! Gündemleri yine Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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Yunan basınından seçim analizi! Gündemleri yine Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçime sayılı günler kala Yunan basını seçimle ilgili analizlere yer verdi. Anket sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 8'lik bir farkla önde olduğunu ifade eden gazete, aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın ABD'ye ayar verdiğinden de bahsetti.

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilen seçim barajının uygulanması, görme engellilerin hazırlanan şablonla tek başlarına oy kullanması gibi pek çok ilke sahne olacak seçim için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği takvim süreci işliyor.

Seçim, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemlerle yürütülecek. YSK, 36 siyasi partinin seçime katılma yeterliliğine sahip olduğunu belirledi. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata" ve "Emek ve Özgürlük" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı.

Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Dünyanında gözü kulağı yavaş yavaş Türkiye'de gerçekleşecek seçimlere odaklanmaya başladı.

Seçimi yakından takip eden isimlerden biri de Yunanistan.

Yunan gazetesi Proto Thema muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki durumu kıyasladı. Gazete, Yunan yerel kanalı SKAI'nin değerlendirdiği verilerine göre Başkan Erdoğan yüzde 34'lük Kılıçdaroğlu'na göre yüzde 42 ile 8 puan önde olduğunu ifade ediyor.

Dünya basınının geri kalanı gibi haberde yer verilen analizde, Kürt seçmeninin oylarının yüzde 10 civarında olduğunun ve seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği söylendi.

Gazete, haberin devamında ise Başkan Erdoğan'ın ABD çıkışından bahsetti.

ABD ile ABD lideri Joe Biden'a ders vermek istediğini ifade eden Proto Thema "Bu seçimde ABD'ye iyi bir ders vermeliyiz. Bir yandan Biden oradan konuşuyor, bir yandan Biden'ın büyükelçisi (Jeff Flake) buraya gelip Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor. Ayıp bu. Sen büyükelçisin. Cumhurbaşkanı'ndan bu saatten sonra nasıl randevu isteyeceksin?" sözlerine yer vermişti.

Başkan Erdoğan konuşmasının devamında "Büyükelçi için kapılarımız kapalı. Tekrar girilmez. Neden? Çünkü sınırları bilmek zorundasın" demişti.

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