Yunan basınından seçim analizi! Gündemleri yine Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan

Gazete, haberin devamında ise Başkan Erdoğan'ın ABD çıkışından bahsetti.

ABD ile ABD lideri Joe Biden'a ders vermek istediğini ifade eden Proto Thema "Bu seçimde ABD'ye iyi bir ders vermeliyiz. Bir yandan Biden oradan konuşuyor, bir yandan Biden'ın büyükelçisi (Jeff Flake) buraya gelip Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor. Ayıp bu. Sen büyükelçisin. Cumhurbaşkanı'ndan bu saatten sonra nasıl randevu isteyeceksin?" sözlerine yer vermişti.