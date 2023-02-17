Yunan halkı Türkiye’nin yanında! Depremzedeler için 50 ton yardım malzemesi yola çıktı
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Yaşanan felaketin ardından, Yunan halkının Türkiye'deki depremzedeler için topladığı 50 ton insani yardım malzemesi yola çıkarıldı.
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçanyotis, Twitter hesabından "Bir insani yardım gönderisi daha Patra Limanı'na ulaştı ve Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. " paylaşımında bulundu.
"BİRLİKTE YAPABİLİRİZ"
Kaçanyotis, yaptığı paylaşımında 50 ton insani yardım malzemesinin Batı Yunanistan ve Mora Yarımadası'ndaki belediyeler aracılığıyla toplandığını "Birlikte yapabiliriz" diyerek ifade etti.
İSKENDERUN LİMANI'NA ULAŞACAK
Öte yandan, Yunan halkının, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar görenlere gönderdiği yardım malzemelerinin ilk bölümü gemiyle 15 Şubat günü Pire Limanı'ndan hareket etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunan halkının Türkiye'deki depremzedeler için topladığı yardım malzemelerinin gemi ile İskenderun Limanı'na ulaştırılacağı belirtildi.
Yardım malzemeleri, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği ve Atina-Pire Başkonsolosluğunun Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyonu ile Türkiye'ye gönderildi. Yunanistan'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçanyotis ve Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes de Pire Limanı'nda çalışmaları takip etti.
Yunanistan'da Belediyeler, bölge valilikleri ve farklı kurumların aracılığı ile halkın Türkiye'deki depremzedeler için topladığı ürünler arasında battaniye, ısıtıcı, kişisel hijyen ürünleri ve ilaç gibi yardım malzemeleri bulunuyor.
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