Asrın felaketi için işini bırakıp 9 bin kilometreden yardıma koştu: 20 afet gördüm, en kötüsü buydu

"O BİZİM AİLEMİZ"



İzmir'den Adıyaman'a gelen gönüllü dağcı kurtarma ekibinin lideri inşaat ustası Faruk Altunkaynak, "İzmir'den Adana'ya uçuş yaptık. Adana'da dostumla tanıştık. Yolculuğumuz öyle başladı. Adana'dan Adıyaman'a karayoluyla gelmek zorunda kaldık. Adana'ya indiğimizde kendisi 2 Malezyalı kardeşimizle beraber orada bekliyordu. Yollarda araç kullanmak sıkıntı olduğu için 3 kişi bir otobüsü çıkaramıyorlardı. Bizim de katılmamızla beraber araçtaki sayı yükseldi ve ekipmanlarımızla beraber oradan Adıyaman'a intikal ettik. Yaklaşık 5,5 saatlik bir yolculuğumuz oldu. O saatler içerisinde kendisiyle çok samimi olduk. Hikayesini dinledik. Yurt dışından bu şekilde sevgiyle buraya canı gönülden, kendi imkanlarıyla gelip bize yardım etmesi bizi çok mutlu etti. Artık o bizim ailemizden biri. Buradan sonra da daha güzel günlerde kendisiyle görüşmeyi hepimiz istiyoruz" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN