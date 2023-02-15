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Boğazlar düğüm düğüm! Yunan kurtarma ekibini ağlatan olay: "Küçük bir kız çocuğu yanımıza geldi ve..."

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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Boğazlar düğüm düğüm! Yunan kurtarma ekibini ağlatan olay: Küçük bir kız çocuğu yanımıza geldi ve...

Depremin ardından yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleri, çalışmalar esnasında karşılaştıkları durumları A Haber'e anlattı. Bazıları ilk günden beri sahada olan yabancı ekipler, afetin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İngiliz ekipler, "bence bu afetin boyutu devasa. yine de buraya gelmek ve yıkımın derecesini görmek şok edici" derken Yunanistan'dan gelen bir ekibin üyesi ise enkaz çalışmaları sırasında küçük bir kızın kendisine bisküvi verdiğini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Asrın felaketinin ardından, dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geldi ve çalışmalara katıldı.

A Haber, Adıyaman'da görev yapan yabancı ekiplere mikrofon uzattı.

Çek ekip, "Biz ekip olarak Çekya'dan geldik. Burada 69 kişilik bir ekibiz. Geçtiğimiz pazartesi gününden beri türkiye'deyiz. şimdiye kadar 50'ye yakın kişiyi enkaz altından çıkarttık. aralarından üç kişiyi canlı kurtardık." ifadelerini kullandı.

AFETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DİLE GETİRDİLER

Çoğu afetin hemen ardından Türkiye'ye gelen ekipler, depremin büyüklüğünü bir kez daha yineledi. İngiliz kurtarma ekibi, "Bence bu afetin boyutu devasa. Yine de buraya gelmek ve yıkımın derecesini görmek şoke edici. Türk insanlarının bu kadar büyük bir yıkımla karşı karşıya kalması beni çok üzdü. Buradaki herkes için çok kötü bir his olmalı ve öyle hemen bitecek bir durum da değil. sanıyorum ki, toparlanmak bir süre alacak." dedi.

"TÜRK HALKININ İLK VERDİĞİ TEPKİ GERÇEKTEN ÇARPICIYDI"

Çalışmalarda yapılan iş birliği de, yabancı ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Bangladeş'ten gelen ekip, "Ben kendi ülkemin insanlarına da mesaj vermek istiyorum. Türk halkının ilk verdiği tepki, harekete geçme şekilleri, bize ettikleri yardımlar gerçekten çarpıcıydı. Bangladeşliler olarak da bu durum gözlerimizi açtı. Halk ve devlet, böyle bir afet durumunda aynen bu şekilde hareket etmeli." diye konuştu.

Bölge halkının dirayeti ve yardımseverliği de ekipleri derinden etkiledi.

İngiliz ekip, "Buradaki yerel halkla konuşmaya çalışıyoruz ve onlara desteğimizi sunup baş sağlığı diliyoruz. Biz Türk insanının eli açıklığından ve pozitifliğinden çok etkilendik. Bence çok fazla ülkenin halkı böyle bir direnç ve pozitiflik gösteremezdi. buradaki herkese karşı çok naziktiler." ifadelerini kullandı.

Pakistanlı kurtarma ekipleri ise, "Türkiye bu tarz durumlar yaşandığında pakistan'a yardım etti. Bu sebeple pakistanlılar da türkiye'ye yardım etmek konusunda çok istekli. Arama kurtarma çalışmalarına katılmamızın yanı sıra buradaki insanlara da yardımda bulunacağız." diye konuştu.

Arama kurtarma ekipleri, ömür boyu akıllarda kalacak hikayeler de yaşadı enkaz başında.

BOĞAZLAR DÜĞÜM DÜĞÜM! YUNAN KURTARMA EKİBİNİ AĞLATAN OLAY: "KÜÇÜK BİR KIZ ÇOCUĞU YANIMIZA GELDİ VE..."

Yunanistan'dan gelen ekibin bir üyesi, enkaz çalışmaları sırasında küçük bir kızın kendisine bisküvi verdiğini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yunan ekibin doktoru, yaşananları boğazı düğümlenerek, "Küçük bir çocuk yanıma geliyor ve bana bir paket bisküvi getiriyor. belki bisküvi tek başına pek bir anlam ifade etmiyor. bu hareketinin etkisini anlatmam mümkün değil. Ne diyeceğim, bilemiyorum kelimeler boğazımda düğümleniyor." diyerek anlattı.

TÜRKİYE'NİN ACISINI PAYLAŞTILAR

Öte yandan ekipler, yoğun çalışmalarına da devam etti. Azerbaycan'dan gelen arama kurtarma ekibi, enkaz altında kalan 53 kişiyi kurtardı, 691 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.

Ukrayna'dan gelen kurtarma ekibi de, bölgede karşılaştıkları misafirperverlikten bahsetti.

Halkın kendilerine yardım ettiğini ve her adımda destek olduklarını söyledi.

Ülkelerinde devam eden savaşa rağmen, Hatay ve Kahramanmaraş'ta aktif olarak görev yapan Ukraynalılar, Türkiye'nin acısını paylaştıklarını duyurdu.

Yunan kurtarma ekibini ağlatan olay: ’Kız çocuğu...’ YUNAN KURTARMA EKİBİNİ AĞLATAN OLAY: 'KIZ ÇOCUĞU...'

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