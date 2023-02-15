Boğazlar düğüm düğüm! Yunan kurtarma ekibini ağlatan olay: "Küçük bir kız çocuğu yanımıza geldi ve..."

AFETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DİLE GETİRDİLER

Çoğu afetin hemen ardından Türkiye'ye gelen ekipler, depremin büyüklüğünü bir kez daha yineledi. İngiliz kurtarma ekibi, "Bence bu afetin boyutu devasa. Yine de buraya gelmek ve yıkımın derecesini görmek şoke edici. Türk insanlarının bu kadar büyük bir yıkımla karşı karşıya kalması beni çok üzdü. Buradaki herkes için çok kötü bir his olmalı ve öyle hemen bitecek bir durum da değil. sanıyorum ki, toparlanmak bir süre alacak." dedi.