Yunanistan’dan Türkiye’ye destek: Türkiye’nin acılarını hafifletmek için elimizden geleni yapacağız

TÜRKİYE'NİN ACILARINI HAFİFLETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de uzlaştığı üzere, Yunanistan'ın, hem bir Avrupa ülkesi hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke olarak Türkiye'nin yanında duracağını belirten Dendias, "Yunanistan, bu kritik zamanda yanlarında olacaktır, acılarını hafifletmek için elinden geleni yapacaktır." diye konuştu.