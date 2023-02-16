Yunanistan'dan Türkiye'ye destek: Türkiye'nin acılarını hafifletmek için elimizden geleni yapacağız
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ve Suriye’de yaşanan deprem felaketi hakkında açıklama yaptı. Dendias, “Yunanistan halkı ve hükümetimiz, komşumuz Türkiye’nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır” ifadelerini kullandı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin, Türkiye'nin depremden kaynaklanan acısını hafifletmek için elinden geleni yapacağını kaydetti.
ACILAR SINIR TANIMIYOR
Selanik'te düzenlenen bir etkinlikte konuşan Dendias, insani acıların sınır tanımadığını ve sınırları aştığını ifade etti.
SAMMİYET İÇİNDE DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK OLUŞABİLİR
Dendias, Yunanistan'ın toplumsal ve tarihi ahlakının dayanışma içerdiğini belirterek "Ayrıca, kısa sürede bu samimiyet içerisinde daha güvenli bir gelecek oluşabilir." dedi.
TÜRKİYE'NİN ACILARINI HAFİFLETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de uzlaştığı üzere, Yunanistan'ın, hem bir Avrupa ülkesi hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke olarak Türkiye'nin yanında duracağını belirten Dendias, "Yunanistan, bu kritik zamanda yanlarında olacaktır, acılarını hafifletmek için elinden geleni yapacaktır." diye konuştu.
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