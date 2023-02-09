Yunanistan’dan Türkiye’ye 5 uçakla insani yardım malzemesi: Battaniye yatak muayenehane...

BATTANİYE MUAYENEHANE VE ÇADIR

İçinde 7 bin 500 battaniye, 1500 yatak ve hem barınma ihtiyacı olarak hem de mobil muayenehane olarak kullanılabilecek 500 çadır bulunan insani yardım malzemelerine İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis ve Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilyos Papayeorgiu da bizzat eşlik edecek.