Yunanistan'dan Türkiye'ye 5 uçakla insani yardım malzemesi: Battaniye yatak muayenehane...
Yunanistan hükümeti Türkiye'ye 5 uçakla insani yardım malzemesi gönderme kararı aldı. Buna göre Yunanistan'dan Türkiye'ye 7 bin 500 battaniye, 1500 yatak ve hem barınma ihtiyacı olarak hem de mobil muayenehane olarak kullanılabilecek 500 çadır gönderilecek. İşte detaylar...
Yunanistan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki depremin ardından Türkiye'ye 5 uçakla insani yardım malzemesi gönderme kararı aldı.
MİÇOTAKİS'TEN TALİMAT
İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in talimatıyla depremzedelerin yaralarının hafifletilmesi için acil ihtiyaç maddeleri ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım gönderilmesine karar verildiği belirtildi.
BATTANİYE MUAYENEHANE VE ÇADIR
İçinde 7 bin 500 battaniye, 1500 yatak ve hem barınma ihtiyacı olarak hem de mobil muayenehane olarak kullanılabilecek 500 çadır bulunan insani yardım malzemelerine İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis ve Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilyos Papayeorgiu da bizzat eşlik edecek.
5 UÇAK GÖNDERİLİYOR
Türk yetkililer, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde AB Komisyonu ile koordineli bir şekilde gönderilen insani yardım için AEGEAN Havayolları Türkiye'ye 5 uçuş gerçekleştirecek.
Yunanistan, biri pazartesi, diğeri dün olmak üzere Türkiye'ye iki ayrı arama kurtarma ekibi göndermişti.
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