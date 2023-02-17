17 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Alkışlar bu kez Yunan ekip için! Görevini tamamlayan arama-kurtarma ekibi ülkesine döndü

Alkışlar bu kez Yunan ekip için! Görevini tamamlayan arama-kurtarma ekibi ülkesine döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2023
ABONE OL
Alkışlar bu kez Yunan ekip için! Görevini tamamlayan arama-kurtarma ekibi ülkesine döndü

Yunanistan’dan gelen arama-kurtarma ekibi çalışmalarını tamamlayarak dün ülkesine döndü. İstanbul Havalimanı’ndan alkışlarla uğurlanan ekibi, Türkiye'nin Selanik Konsolosluğu'ndan Muavin Konsolos Gökçe Över ve bir grup vatandaş Selanik Havalimanı'nda yine alkışlarla karşıladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Yunanistan arama-kurtarma ekibi, bölgede gece gündüz çalışarak depremzedeleri enkaz altında sağ kurtarmak için çalıştı.

Ekipler çalışmalarını tamamlayarak kademeli olarak dönüş yolculuğuna başladı. Türkiye'den dün ayrılan ekip İstanbul Havalimanı'nda uçağa gidişte dakikalarca alkışlandı ve Selanik Havalimanı'nda Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'ndan Muavin Konsolos Gökçe Över ve bir grup vatandaş tarafından yine alkış ve çiçeklerle karşılandı.

Yıkım da insanlık da büyük "YIKIM DA İNSANLIK DA BÜYÜK"
Alkışlarla uğurlandılar! ALKIŞLARLA UĞURLANDILAR!
Alman ekip ülkesine geri döndü ALMAN EKİP ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA