Alkışlar bu kez Yunan ekip için! Görevini tamamlayan arama-kurtarma ekibi ülkesine döndü
Yunanistan’dan gelen arama-kurtarma ekibi çalışmalarını tamamlayarak dün ülkesine döndü. İstanbul Havalimanı’ndan alkışlarla uğurlanan ekibi, Türkiye'nin Selanik Konsolosluğu'ndan Muavin Konsolos Gökçe Över ve bir grup vatandaş Selanik Havalimanı'nda yine alkışlarla karşıladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Yunanistan arama-kurtarma ekibi, bölgede gece gündüz çalışarak depremzedeleri enkaz altında sağ kurtarmak için çalıştı.
Ekipler çalışmalarını tamamlayarak kademeli olarak dönüş yolculuğuna başladı. Türkiye'den dün ayrılan ekip İstanbul Havalimanı'nda uçağa gidişte dakikalarca alkışlandı ve Selanik Havalimanı'nda Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'ndan Muavin Konsolos Gökçe Över ve bir grup vatandaş tarafından yine alkış ve çiçeklerle karşılandı.
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