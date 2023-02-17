Alkışlar bu kez Yunan ekip için! Görevini tamamlayan arama-kurtarma ekibi ülkesine döndü

Ekipler çalışmalarını tamamlayarak kademeli olarak dönüş yolculuğuna başladı. Türkiye'den dün ayrılan ekip İstanbul Havalimanı'nda uçağa gidişte dakikalarca alkışlandı ve Selanik Havalimanı'nda Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'ndan Muavin Konsolos Gökçe Över ve bir grup vatandaş tarafından yine alkış ve çiçeklerle karşılandı.

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